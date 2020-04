Edimburgo suspende el Festival Internacional y el Fringe por el coronavirus

Edimburgo, 01 abr (EFE).- Por primera vez en más de setenta años, el Festival Internacional de Edimburgo y el Fringe no se celebrarán en agosto de 2020 debido a la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo, anunciaron este miércoles sus organizadores.

En un comunicado conjunto, las asociaciones que planifican estos eventos precisaron que tampoco se llevarán a cabo el Festival de Arte, el Festival del Libro y el Festival de bandas de música militares, conocido como Royal Military Tatto.

Los cinco certámenes tienen lugar durante el mes de agosto y dan cabida a más de 5.000 eventos que transforman la capital de Escocia al acoger a más de 25.000 artistas, escritores y músicos de 70 países y a un público de 4,4 millones de personas.

Sus organizadores lo han calificado como el segundo evento cultural más grande del mundo después de los Juegos Olímpicos, que también estaban previstos para julio de este año, pero que se han aplazado para el siguiente por el mismo motivo.

El director del Festival Internacional, Fergus Linehan, expresó su "decepción" al tener que anular el evento, pero precisó que, ante la actual crisis sanitaria, se trata de la "decisión correcta".

“El Festival Internacional de Edimburgo nació de la adversidad, una necesidad urgente de reconectarse y reconstruirse. La crisis actual nos trae a todos un sentido de urgencia similar. El trabajo comienza de inmediato para el Festival 2021, que impulsará tanto nuestro espíritu como nuestra economía", afirmó.

Shona McCarthy, directora ejecutiva del Fringe, coincidió en que la "seguridad de los participantes, el público, los residentes locales y todos aquellos conectados" a los festivales ha sido la prioridad en la toma de esta drástica decisión y recalcó que harán "todo lo posible" para ayudar a los artistas afectados por la medida.

"Desde su inicio en 1947, los festivales de Edimburgo han existido para defender el florecimiento del espíritu humano y, frente a esta emergencia mundial verdaderamente sin precedentes, creemos que este espíritu se necesita ahora más que nunca”, destacó.

La historia de los festivales, que este año se iban a celebrar del 7 al 31 de agosto, se remonta a 1947, cuando, tras la Segunda Guerra Mundial, se fundó el Festival Internacional de Edimburgo en un intento de reconciliar y reunir a personas y naciones a través del arte.

Tan solo un año después nació el Fringe de la mano de ocho grupos de teatro que no fueron seleccionados por el Festival Internacional y que decidieron crear su propio certamen para actuar "on the fringe" o "al margen" del circuito principal.