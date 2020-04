"No tocar, no besar", funerales virtuales en EE.UU. ante el coronavirus

Washington,1 abr (EFE).- Funerales virtuales, estrictos límites de asistencia y dos reglas básicas: "No tocar, no besar". El coronavirus ha alterado la vida de los vivos y, en consecuencia, el modo en que nos despedimos de los seres queridos fallecidos en EE.UU. y en otras partes del mundo.

Funeral home employees transfer a casket to a hearse outside of Wyckoff Heights Medical Center in Brooklyn, New York, USA, 01 April 2020. EFE/EPA/JUSTIN LANE