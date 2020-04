Rusia no aumentará la producción de petróleo porque no es "práctico" ahora

Moscú, 2 abr (EFE).- Las petroleras rusas no incrementarán la producción de crudo en estos momentos, dado que "no es práctico" en la situación actual, con la demanda cayendo y los precios por el suelo, señaló este jueves el ministro de Energía, Alexander Novak.

"En mi opinión, simplemente no es práctico hacerlo en la actual situación. Son decisiones razonables las que toman nuestras empresas", dijo en una entrevista a la emisora de radio Eco de Moscú, en la que se pronunció por primera vez tan claramente sobre los planes de Rusia tras el fracaso de la reunión de la alianza OPEP+ en marzo en Viena para reducir aún más la producción.

Novak, que abordó el miércoles con los directivos de las petroleras y gasísticas rusas la situación en el mercado internacional y nacional, recalcó que las compañías de Rusia ya colocaron su petróleo para abril, pese al bajo precio y aún cuando el consumo de las refinerías europeas ha descendido.

"Nuestro análisis es que la situación empeorará durante las próximas semanas y la demanda seguirá cayendo", dijo.

Reconoció que el precio del petróleo -el Brent cotizaba hoy a 27,35 dólares tras recuperar un 10,1 %- "no satisface a nadie".

"No descartamos que el precio caiga aún más, porque no tiene precedentes la situación (que se ha dado), nunca ocurrió, pero eso no quiere decir que el precio permanezca bajo durante mucho tiempo", vaticinó.

El ministro de Energía señaló que el acuerdo de recorte adicional de la producción que estaba sobre la mesa en Viena entre los miembros de la OPEP y los productores independientes "no tendría absolutamente ningún efecto en estas condiciones, incluida la propuesta de Arabia Saudí de reducir (la extracción) en 1,5 millones de barriles por día".

Además indicó que el anunciado aumento de la producción de Riad aún debe comprobarse en la realidad.

"No estoy seguro de que nuestros colegas hayan empezado a aumentar la producción. Habrá que verlo con lo datos en las manos en lugar de a través de intervenciones verbales".

"Es muy difícil acomodar excesos en los volúmenes ahora, aún cuando los crudos de Arabia Saudí y Rusia son los más competitivos en términos de costes. Día tras día es más y más difícil colocar (el petróleo)", afirmó.

En opinión de Novak, la actual situación en el mercado del petróleo solo cambiará cuando haya un incremento en la demanda.

También sostuvo que no está ocurriendo ninguna redistribución en el mercado global del petróleo, porque los actores están simplemente tratando de resistir en esta crisis.

Asimismo, no excluyó la posibilidad de negociaciones con Arabia Saudí "si hay interés en los países fuera de la OPEP+" por ello.