"Why don’t you", la propuesta cultural del Centro Superior de Diseño de Moda

Madrid, 3 abr (EFE).- El Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid (CSDMM) ha puesto en marcha una propuesta cultural, "Why don't you" con la que pretende acercar el mundo de la moda a través de las redes sociales.

Diseñadores y profesores del centro, presentes en cada edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, como Ana Locking, Juan Vidal, Miguel Becer, el alma de Mané Mané, Daniel Rabaneda, director creativo de la firma Angel Schlesser, junto a referentes del sector y las futuras promesas del diseño se suman a esta iniciativa.

En el perfil de Instagram del CSDMM y en su web compartirán sus recomendaciones sobre documentales y películas que muestran la evolución en la moda o conferencias de arte.

Este viernes, Ana Locking propone para este ‘Bill Cunningham New York’, un documental dirigido por Richard Press que ahonda en la figura de Bill Cunningham, fotógrafo de The New York Times que capturaba con su cámara las tendencias en las calles.

Por su parte, Juan Vidal, el domingo propone el documental ‘Antifashion’ que refleja la evolución en la moda de los años 90 a través del trabajo de diseñadores como Helmut Lang, Hussein Chalayan o Yohji Yamamoto y de entrevistas a Ann Demeulemeester, entre otros.

Además, Juan Vidal plantea otra propuesta: los Ciclos de Conferencias del Museo Thyssen-Bornemisza impartidos por Guillermo Solana, director artístico del museo, que analiza obras de las colecciones más destacadas.

El sábado 11, Miguel Becer sugiere la visualización de los grandes momentos que vivió la moda en las últimas décadas como el desfile de ‘streetcasting' de Jean Paul Gaultier en 1994 o la participación de Raf Simons en Fashion Talks -una de las conferencias sobre moda más destacadas- donde detalló cómo lleva a cabo su proceso creativo.

En las próximas semanas, estudiantes del CSDMM, además de diseñadores y referentes como Rubén Gómez -BIIS-; Pedro Mansilla, sociólogo y crítico; Natalia Bengoechea, directora de Moda Smoda, entre otros, aportarán contenidos para profundizar en detalles poco conocidos de la moda.

Entre ellos, la influencia de la figura de Sydney Pollack, director de ‘Danzad, Danzad, Malditos’ que sirvió de inspiración para la puesta en escena de ‘Deliverance’, la colección de Alexander McQueen o el documental ‘The Next Black, a film about the Future of Clothing’, sobre el presente y futuro del sector y los retos en sostenibilidad.