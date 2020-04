Sánchez avisa de que seguirá la alarma tras el 25 de abril aunque rebajada

Madrid, 4 abr (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este sábado que prevé prorrogar el estado de alarma más allá del 25 de abril -el plazo anunciado hoy-, pero ha dicho que no será igual que ahora, sino que espera que se pueda recuperar "algo" de vida personal, económica y social.

"Me someto a estos quince días de nuevo de prórroga, pero ya anuncio que vendrán más días. Pero insisto: no los mismos, serán distintos, empezaremos a recorrer ese pasillo, a hacer esa transición y a recuperar algo de nuestra vida no solamente personal sino también económica y social", ha anunciado Pedro Sánchez.

En la rueda de prensa en la que ha anunciado que solicitará al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma hasta las doce de la noche del sábado 25 de abril, el presidente ha avanzado que un equipo de epidemiólogos y científicos está preparando ya el plan que aplicar para la "desescalada", cuando baje la curva de contagios.

Y ha anunciado que la previsión es que el estado de alarma se tenga que prorrogar más, porque después del 25 de abril -ha dicho- "desgraciadamente" no habrá acabado todo.

Sin embargo, sí espera el presidente que se puedan empezar a recuperar "algunos espacios de relación social".

Además, ha justificado que solicite la prórroga por 15 días en lugar de por más tiempo porque, en su opinión, es "muy importante rendir cuentas al Congreso de los Diputados".