UGT vuelve a pedir al Gobierno un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica

Madrid, 5 abr (EFE).- El sindicato UGT ha pedido al Gobierno que ponga en marcha un Plan Nacional de Inclusión Tecnológica que acabe con la desigualdad de la brecha digital en España, agravada con el confinamiento y que ha afectado a colectivos vulnerables.

El sindicato ha explicado en un comunicado que el confinamiento derivado del estado de alarma decretado por el Gobierno a mediados de marzo ha revelado "la dramática realidad" de la brecha digital en los colectivos vulnerables, especialmente la infancia y los mayores, para los que la falta de conocimientos digitales "se convierte en una carencia de primer orden".

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por UGT, un 10 % de los niños entre 10 y 15 años no usa un ordenador, lo que implica que 300.000 jóvenes no pueden continuar con el curso escolar en sus domicilios durante el confinamiento.

Los datos revelan que estos niños comparten características como vivir en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, en familias monoparentales o en hogares de 5 o más miembros.

"Esto demuestra que los déficits digitales se concentran en los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad", ha indicado el sindicato.

Además, según datos de la encuesta "2ndSurvey of Schools: ICT in Education", menos de la mitad de los estudiantes españoles de secundaria usan un ordenador con fines educativos, un 40 % solo posee habilidades digitales básicas y uno de cada seis no posee ninguna competencia relacionada con la informática.

En el caso de las personas mayores, el 41 % de las que se sitúan entre 65 y 74 años no dispone de competencias informáticas, menos de un 30 % usa internet para realizar videollamadas y solo un 21 % entra en redes sociales.

Estos porcentajes disminuyen en el siguiente tramo de edad, donde solo un 9 % de los mayores de 75 años usa herramientas de comunicación por internet y apenas un 10 % sabe usar el correo electrónico.

El sindicato ha denunciado que el lugar de residencia vuelve a marcar la diferencia en cuanto a la brecha digital, ya que solo un 2 % de los mayores que viven en poblaciones de menos de 10.000 habitantes tiene acceso a la banca electrónica.

UGT ha explicado que el 51 % de las personas desconectadas en España afirman que no acceden a internet por falta de conocimientos, un porcentaje que se ha incrementado en un 8 % en los últimos dos años.

Así el sindicato ha recordado que "lleva años reclamando la urgencia" de confeccionar este Plan para paliar las desigualdades y que no "ha tenido eco suficiente" en Gobiernos, Administraciones Públicas o empresas.