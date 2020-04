García Bragado: "Mantengo la ilusión de ponerme el último dorsal en Tokio"

Madrid, 5 abr (EFE).- El marchador español Jesús Ángel García Bragado, el atleta conmás participaciones olímpicas de la historia (siete), aseguró que mantiene en pie su deseo deretirarse de la alta competición tras los Juegos Olímpicos de Tokio, a pesar de que estos sehayan postergado hasta el 2021 a causa de la pandemia del Coronavirus.

García Bragado, conocido como ‘Chuso’, afirmó en una entrevista a The Tactical Room quemantiene “la ilusión de ponerse el último dorsal en Tokio”, cita que se convertiría en suoctava participación tras haber estado en todas las ediciones olímpicas desde su debut en Barcelona 92.

“Entiendo que Tokio 2021 será la última prueba de 50 km marcha que se va a realizar (a partir de ahí se sustituye por 35 km en el programa olímpic) y hasta ahí es donde me he marcado continuar. Yo seguiré peleando por poder retirarme enTokio, no quiero que el Coronavirus me trunque ese punto final”, aseguró el marchista, que para entonces tendrá51 años.

García Bragado, que fue campeón mundial en Stuttgart'93 con 23 años, podría convertirse en el primer atleta en participar en ocho Juegos Olímpicos (sus primeros fueron los de Barcelona'92), superando así a la jamaicana Merlene Ottey.

El madrileño tiene prácticamente segura su plaza olímpica en Tokio gracias a su octavo puesto en los Mundiales de Doha. En Tokio aspira a conseguir su tercer diploma olímpico (fue cuarto en Pekín 2008 y quinto en Atenas 2004).