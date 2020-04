La Red de ganaderos solidarios contra el COVID se hace viral y llega a toda España

Madrid, 7 abr (EFE).- El coronavirus ha demostrado su capacidad de propagarse de forma espectacular, pero, curiosamente, ha propiciado también la expansión viral de ideas como la red de ganaderos solidarios que en sólo 10 días ya llega a toda España y suministra carnes a lugares que lo necesitan como las residencias de mayores, los centro sanitarios u otras entidades.

Jesús Jurado no podía ni imaginar que cuando hace menos de dos semanas decidió donar unos corderos de su explotación a la residencia de ancianos de su pueblo, Sariñena (Huesca), confinada y afectada por varios casos de coronavirus, estaba inaugurando lo que, días mas tarde, se ha convertido en una iniciativa de ámbito nacional.

En ella participan varios centenares de personas entre ganaderos, industriales y estudiantes que trabajan todos a una para coordinar las donaciones con los puntos de destino del alimento.

"Paso cada día por la residencia y (la situación) hace que se me caiga el alma a los pies, por eso me planteé cómo aportar mi grano de arena. Se me ocurrió darle a los residentes y cuidadores carne de cordero del pueblo", relata a Efeagro.

Se puso en contacto con el alcalde del municipio para proponerle ampliar sus donaciones a todas las semanas y el Consistorio aceptó, le dio las gracias en redes sociales y ese fue el inicio del "contagio" viral de esta acción solidaria.

Tras ese reconocimiento municipal, muchos del centenar largo de ganaderos navarros, castellanomanchegos y aragoneses que integran el grupo de Whatsapp "Lonja sana", en el que Jesús participa, le dieron no sólo la enhorabuena sino que se animaron a hacer lo mismo y a compartirlo en otros grupos.

Fue el momento en el que se pusieron en contacto con estudiantes de Veterinaria y veterinarios que "en seguida" se ofrecieron para echar una mano, esencial para asegurar el funcionamiento.

Tras estos días, Jesús confiesa que se siente emocionado y con "sensación de bienestar" aunque remarca que el éxito es de "todos" los que han puesto en pie este proyecto.

Sigue sin salir de su asombro y asegura que hay veces que no puede reprimir las lágrimas cuando ve el progreso de la iniciativa: "Ves cómo va creciendo con los días. Es que es increíble, no me podía imaginar que llegase a tener tanta repercusión entre los ganaderos y tanta otra gente, e incluso a nivel mediático".

No es de extrañar esa sorpresa porque gracias a esa idea que tuvo ya han gestionado la donación de 400 corderos, aunque también hay muchos cabritos y queso entre esas donaciones, lo cual implica una necesidad de organización al frente de la cual están colaboradores como Fran Saura, Rebeca Clavería y Nuria Traver.

Según explican, organizan toda la logística para que la carne llegue a su destino, es decir, reciben la petición del ganadero, contactan con transportistas y mataderos de la zona para completar toda la cadena y, por supuesto, a coste cero porque todos estos eslabones se están ofreciendo a hacerlo de forma altruista.

Hay ganaderos que indican qué residencia, centro sanitario u otra entidad quieren que reciba la carne y se suele atender a esta preferencia aunque, si hay excedente de producto, lo redistribuyen en función de la demanda.

La iniciativa ha sido amplificada a través de redes sociales como Facebook, donde es fácil contactar con ellos, y ya no sólo reciben las aportaciones de los granjeros sino también peticiones de entidades necesitadas, según detallan.

Aparte del motivo principal, que es ayudar a personas necesitadas y más vulnerables al coronavirus, también creen que ésta es una forma de dar más visibilidad y poner de relieve la importancia que tiene la ganadería dentro de la sociedad.

Juan Javier Ríos