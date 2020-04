La DGT agradece a los conductores su compromiso en una Semana Santa inusual

Madrid, 7 abr (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido agradecer a los ciudadanos el compromiso y la responsabilidad social que están mostrando con la limitación de los desplazamientos durante la pandemia y les recuerda que esta Semana Santa hay que quedarse en casa para disminuir la propagación del virus.

"Este año no habrá procesiones, ni retenciones, ni playas", incide Tráfico en un comunicado en el que explica que otros años por estas fechas ofrecen las recomendaciones de seguridad para los desplazamientos en Semana Santa.

Sin embargo, este martes "de forma excepcional" quieren dar las gracias a los millones de ciudadanos que no están saliendo de sus casas a través de un vídeo y una cuña radiofónica que puede verse y oírse en sus redes sociales y en los medios digitales.

"No han ido a visitar a los familiares al pueblo o no han acudido a celebrar el cumpleaños", recuerda el vídeo con una voz en off que cita alguno de los sacrificios que han tenido que realizar los ciudadanos, mientras de fondo pueden verse las inusuales imágenes de carreteras vacías que ha provocado la pandemia.

La DGT enfatiza que el éxito de esta Semana Santa "no estará en las cifras de accidentes de tráfico, siempre trágicas", sino que esta vez las vidas dependerán de la limitación de los desplazamientos de los ciudadanos.

Tráfico remarca además que España es el país del mundo que más ha reducido la movilidad, al disminuir un 95 por ciento los desplazamientos en vehículos ligeros el domingo 5 de abril.