Tebas seguro de que terminarán las competiciones y los clubes no pedirán subvención

Madrid, 7 abr. (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró seguro de que las competiciones se van a terminar con el esfuerzo de la UEFA para mover las suyas y aseguró que los clubes españoles no van a pedir ninguna subvención al Gobierno porque se trabaja para encarrilar su futuro económico.

En un encuentro con medios internacionales el presidente repasó la situación actual del fútbol en España y comentó que en unos días la mayoría de los clubes españoles habrán llegado a acuerdos vía ERTEs o individuales y consideró que "es un debate estéril" hablar de calendario, aunque apuntó que la fecha del 6 de junio se ha planteado como posible para el reinicio.

- ERTEs

"Hemos intentado un acuerdo global con el sindicato, pero ayer mismo terminamos las negociaciones porque es imposible.

Los clubes han iniciado una doble vía: una legal que permite la ley española (ERTE), hay unos 8 clubes que ya se han sometido a esta ley y han reducido el 70% del salario/día, y otra serie de clubes está llegando a acuerdos individuales con sus capitanes aceptados por toda la plantilla.

Hay varios escenarios pero media general van del 20% si no se juega, un 10% si se juega a puerta cerrada y un 5% si se juega con público.

En los próximos días, la práctica totalidad de los clubes del fútbol español habrán llegado a acuerdos vía ERTE o individuales. Estamos trabajando con estas medidas con los jugadores para salvar el futuro del fútbol y de eso se tienen que dar cuenta los jugadores.

Los que se acogen al ERTE no reciben nada del Gobierno y nuestra intención es no pedir ningún tipo de ayuda. Los mecanismos legales y los individuales que están haciendo con los clubes deben ser suficientes ara que el fútbol español encarrile correctamente su futuro económico. No pedimos ni pediremos ningún tipo de subvención económica del Gobierno".

- CALENDARIO

"En el ámbito deportivo ni en España ni en Europa se ha planteado esa cuestión porque quedan semanas para saber qué va a ocurrir. Es un debate estéril que solo genera conflicto de intereses como está ocurriendo en algún otro país, por tanto este debate hay que iniciarlo en el momento en que sea seguro que no vamos a jugar.

Aquellas ligas que ya inician ese debate ahora, salvo que tengan alguna circunstancia especial como puede ser que sus ingresos fundamentales sean las taquillas habría que estudia, pero ninguna mediana o gran liga debe iniciar ese debate ahora.

- REANUDACIÓN COMPETICIONES

"Hay que destacar el esfuerzo de la UEFA en mover y acortar sus competiciones mucho más que las nacionales para poder optimizar las fechas que tenemos y creo que este optimismo en los calendarios nos va a llevar a terminar, no puedo asegurar si con gente o sin gente, pero que vamos a terminar, seguro.

Se ha trabajado con la UEFA en dos tipos de calendarios: uno que las competiciones de liga y europeas vayan en paralelo, con fines de semana ligas y entre semana las europeas que es la que empieza el 6 de junio, y otro que va por bloques, primero terminan las competiciones nacionales, bien en junio o bien en julio, y luego las europeas, en julio o agosto.

Son escenarios que se irán viendo conforme vaya pasando la epidemia en las próximas semanas, pero que a mí personalmente me dan las seguridad de que ambas competiciones se van a terminar.

En España no habrá aficionados en el estadio hasta que no lo digan las autoridades sanitarias, no depende de la liga o los clubes. Somos conscientes de que afectará en la futura temporada a las asistencias a los estadios y ya estamos calculando cuál puede ser la repercusión en el ámbito del ticketing".

- DERECHOS DE TELEVISIÓN

"Nosotros a fecha de hoy tenemos cobrado casi el 90% de los derechos audiovisuales de este año, hablo en general, lo que supone que tendríamos que devolver un 18% si no volvemos a jugar. Queda un 28% de temporada por jugar, ya hemos cobrado una gran parte de lo que queda, pero si no se juega deberíamos devolver dinero. Hoy por hoy los operadores con los que he hablado están convencidos que vamos a poder jugar y por tanto no se nos está planteando este problema como ha pasado en Francia.

La liga con los ingresos audiovisuales que he dicho y con la forma de pago que tenemos de los de la temporada que viene está haciendo un plan financiero para poder salir de esta situación que creo que va a ser posible sin grandes traumatismos, siempre que cada uno pong lo suyo, los jugadores su parte, los clubes con fondos propios que han podido mantenerse después de estos años de buena gestión económica y puntualmente algún club con la ayuda de un fondo de una entidad financiera".

- LIGA ITALIANA

"El nivel de endeudamiento del fútbol italiano en global con su cifra de negocio es muy elevado, prácticamente el doble de lo tiene España y la Bundesliga, con menor cifra de negocio, eso hace que la economía de la serie A italiana en global sea más complicada que la española o la alemana, pero la solución no está en fichar a Messi, que no creo que se vaya del fútbol.

Que el fútbol español tenga o no tenga a Messi..., a mí me gustaría tenerlo. Ya nos pasó con Cristiano Ronaldo, todo el mundo nos dijo que íbamos a tener una caída en derechos, no voy a dar datos hoy porque no creo que sea el tema, pero estamos creciendo y desde que se fue Cristiano, en Portugal hemos crecido. No es un elemento imprescindible para crecer el mero hecho de tener un gran jugador".