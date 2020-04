Leandro Cano presenta "Imperio", una colección para una mujer "nocturna"

Madrid, 7 abr. (EFE).- El diseñador Leandro Cano ha presentado su colección "Imperio", la primera con un carácter claramente comercial, con once diseños para una mujer "nocturna" de cara al otoño-invierno 2020-21.

Porque, como asegura en un comunicado, a pesar de la situación "tan adversa" el "Show must go on", dice Cano en referencia a la canción de Queen.

El diseñador jienense no quería dejar pasar más días sin dar a conocer, "aunque sea de manera un poco rudimentaria", su primera colección para el próximo otoño-invierno.

Cano acostumbra a presentar sus colecciones en lugares y con fotografías muy significativas y emblemáticas, sin embargo ahora, dada la situación de confinamiento, muestra sus prendas en perchas sobre un fondo blanco.

Cano ha explicado que si bien la inspiración de su última colección artística, "A tu vera", que presentó en París a comienzos de marzo, versaba sobre "el universo de las folclóricas", desde el nacimiento de Imperio Argentina hasta la muerte de Rocío Jurado, "Imperio muestra la parte más canalla y nocturna de estas mujeres icono".

"Imperio" es una colección compuesta por once vestidos, confeccionados en diferentes tejidos como el raso, la sarga, terciopelo, piqué, popelín, denim impermeable y tul.

Pero además de vestidos, en la colección se pueden encontrar básicos como camisas en organza, piqué, terciopelo martelé, popelín y sarga.

Para completar, la colección incluye dos faldas tubo, una en cuero y punto roma, y la otra en punto roma, que se combinan con un body de punto de manga larga y cuello chimenea. Una línea que cierra con un mono de punto roma ajustado con pantalón palazzo y cuello halter.