ONG médicas y sindicatos denuncian la desprotección del personal sanitario

Madrid, 9 abr (EFE).- Organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF), Amnistía Internacional y el sindicato CC. OO. han mostrado este jueves su preocupación por la desprotección del personal sanitario ante el coronavirus y han pedido que Sanidad retire su consejo de que aquellos con síntomas leves se incorporen a los 7 días.

Así, Amnistía y MSF han exigido que se refuerce la protección de estos profesionales, de los que hay más de 19.000 infectados y 24 han fallecido, garantizando la distribución de equipos de protección suficientes, test de detección y que reciban apoyo psicosocial.

Y también que no deban incorporarse hasta que den negativo en las pruebas, en contra de lo que los técnicos del Ministerio de Sanidad plantearon en la última "Guía de actuación frente a la COVID-19 en los profesionales sanitarios y sociosanitarios", donde aconsejaban que los que no se hayan sometido al test pero que presenten síntomas leves y no tengan fiebre desde hace siete días se incorporen transcurrido ese tiempo.

Estas organizaciones valoran medidas como el incremento de la inversión en el Sistema Público de Salud, el aumento de la contratación de recursos humanos o la compra y distribución de materiales de protección entre las comunidades autónomas, pero todo ello es "insuficiente".

"Nuestro personal sanitario no está teniendo acceso de manera generalizada y efectiva a los test de detección", y "están reciclando materiales de protección, destinados para uso único", censuran.

De la misma forma, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. reprocha que consecuencia de ello es que "se está contagiando un alto número de profesionales.

"No podemos aceptar que para garantizar la mejor asistencia sanitaria a la ciudadanía, el coste recaiga sobre la salud de los y las profesionales de la salud, a quienes todos los días salimos a aplaudir", lamenta el sindicato.