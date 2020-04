Svetislav Pesic: "La temporada debe completarse"

Barcelona, 9 abr (EFE).- El entrenador del Barça de baloncesto, el serbio Svetislav Pesic, señaló este jueves en declaraciones a EFE que es de la idea de que la temporada finalice "una vez superado todo esto -en referencia a la crisis por la COVID-19-" y que no es importante cuándo sea: "hacerlo de septiembre hasta mediados de octubre, no es una mala opción".

- Pregunta (P): Lo primero, ¿cómo está usted y su familia?

- Respuesta (R): Estamos en nuestra casa de Barcelona, con mi esposa. Tratamos de adaptarnos a la nueva situación que tenemos, organizarnos bien y tener, si es posible, una rutina como la que teníamos antes de la cuarentena. Ahora tengo más tiempo para mí y menos tiempo para entrenar. Por la noche suelo hablar con mis hijos, Marko e Ivana, con mis nietos y así pasamos los días.

- P: ¿Cómo lleva el confinamiento?

- R: Por la mañana suelo hacer unos 45 minutos de ejercicio, luego hablo con mis asistentes para analizar aspectos de la temporada y qué puede deparar el futuro para nuestro equipo. Por la tarde trato también de seguir con mi rutina como si estuviera en el Palau trabajando algún aspecto de fuerza y resistencia.

- P: Esta pandemia ¿Ha llegado en el peor momento para su equipo, cuando eran líderes de la Liga Endesa, estaban clasificados para cuartos de final de la Euroliga y por primera vez en la temporada tenía a toda la plantilla casi al completo. ¿Qué opina?

- R: Finalmente habíamos encontrado una continuidad. Tras unos comienzos complicados con varias lesiones, con fichajes que debían adaptarse y jugadores que no habían jugado tanto como ellos hubieran querido en las ultimas temporadas -casos de Abrines o Delaney-, y jugando a baloncesto sin los dos bases puros -Pangos y Heurtel-, habíamos encontrado un buen equilibrio.

- P: ¿Está satisfecho del trabajo hecho?

- R: Resultados en mano estábamos contentos, ya que íbamos primeros en la Liga Endesa y estábamos entre los cuatro primeros de la Euroliga, lo cual nos daba opciones de luchar por los títulos.

- P: En la Euroliga llevaban nueve victorias seguidas y en la liga Endesa seis. El día 12 llevarán un mes sin jugar ni entrenar. ¿Esto puede romper el ritmo de un equipo ?

- R: Seguro. Nosotros no estamos entrenando, aunque tratamos de mantener la motivación de los jugadores para que mantengan su físico en sus casas con diferentes ejercicios, pero seguro que se echa de menos la competición y la motivación. Estamos ante una situación grave y nueva a nivel global, no sólo nosotros, sino todos los equipos.

- P: ¿Será complicado retornar a la dinámica de competición?

- R: Dependiendo de lo que diga el Gobierno español tomaremos unas decisiones u otras a la hora de la vuelta a los entrenos. Tenemos tres pabellones, el Palau y dos en la ciudad deportiva, con gimnasios separados. Veremos. Estamos viendo varias opciones de entrenamiento. Mi objetivo y el del club es terminar esta temporada, pero no depende de nosotros.

- P: De entrada, hasta el 26 de abril se seguirá en estado de alarma y el confinamiento puede alargarse hasta principio de mayo. En la Euroliga quedan seis jornadas, los cuartos de final y la Final Four. ¿Cree que podría cumplirse el calendario si se juega intensivamente de mayo a julio?

- R: La responsable del Consejo Superior de Deportes, la señora Irene Lozano, manifestó hace muy poco que era mejor seguir las recomendaciones del Ministro de Sanidad que no de la gente que habla sobre el retorno a las competiciones. En resumen, que el retorno a las pistas o campos de fútbol no está ahora sobre la mesa del Gobierno.

- P: Teniendo en cuenta que en la Liga Endesa quedan once jornadas, los cuartos de final, las semifinales y la Final, con un máximo de 24 partidos, unidos a los 13 que restan de Euroliga, ¿Habrá que renunciar al formato actual en una u otra competición?

- R: FIBA, Euroliga y las Ligas nacionales deben mostrarse pragmáticas y tener cierta creatividad para saber no sólo cómo terminamos, sino cómo empezamos, jugamos y acabamos la siguiente temporada. No podemos olvidar que no somos la NBA, donde sólo hay una única competición. Aquí jugamos un mínimo de dos (Euroliga y Liga nacional) y podemos llegar a jugar también Pre Olímpico.

- P: ¿Se puede compaginar todo?

- R: No es fácil hacerlo y por eso es importante la colaboración entre estos tres estamentos del mundo del baloncesto. Pienso que jugar la próxima temporada con el sistema de competición actual será muy difícil. Ahora es el momento de encontrar soluciones para saber cómo empezamos y terminamos la próxima temporada, aunque entiendo perfectamente que la Euroliga y la ACB piensen en cómo terminar ésta.