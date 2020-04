Quilates de solidaridad para frenar la COVID-19

Imagen facilitada por la joyera palentina Elena Larrén en la que aparece ella misma en su taller de Palencia. Elena es promotora junto a su colega portuguesa Tania Gil de una subasta solidaria de joyas artesanales a beneficio de Save the Children, Médicos Sin Fronteras y Cruz Vermelha Portuguesa para frenar la propagación del Covid-19. Hasta 125 orfebres y artistas joyeros de doce países han unido sus manos para subastar más de 160 joyas artesanas que quieren ser algo más que obras de arte o simples adornos y convertirse en delicados escudos capaces de frenar la propagación del Covid-19 con quilates de solidaridad. EFE/ *****SÓLO USO EDITORIAL // NO VENTAS // NO ARCHIVO*****