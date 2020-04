Javier Cortés: "Debemos tomarnos esto como una señal para cambiar y mejorar"

Madrid, 12 abr (EFE).- Dice el refrán que "a mal tiempo, buena cara", pues así es como afronta la vida Javier Cortés, un torero que ya afrontaba su reaparición tras la cornada sufrida el año pasado en su ojo derecho y que ahora ve como ese sueño ha sido devorado por el COVID-19: "Da rabia, pero a lo mejor esto sirve para mejorar cosas".

"Esta crisis ha supuesto un revés durísimo para todos. Pero: ¿Y si esto es una señal para darnos cuenta que no ganamos nada con tanto conflicto y tanto enfrentamiento? En momentos así es crucial estar unidos, demostrar humanidad, solidaridad y remar todos a una. Creo que lo estamos demostrando, y ojalá sigamos así cuando esto acabe", confiesa Javier Cortés en una entrevista con EFE.

El joven espada madrileño ve también fundamental que este mensaje "de unión" llegue también al sector taurino, que, como todas las industrias culturales, está sufriendo los efectos devastadores de la pandemia en todos y cada uno de sus estamentos, desde los toreros a los empresarios, pasando por los ganaderos y los miles de trabajadores que viven también del toro.

"La situación es muy cruda, primero porque la tónica de nuestros gobernantes es dejar a un lado a la tauromaquia. Vamos a ver cómo nos ayudan... Pero también porque cuando volvamos a la normalidad veremos qué ferias se pueden dar y cuáles no, y qué secuelas nos deja esto. Pero tenemos tiempo para aprender y recapacitar desde dentro, de ver cómo podemos renovarnos y mejorar cosas", asevera.

Aunque hable así, sin tapujos, de lo que él considera "primordial" para su profesión, la verdadera preocupación de Cortés es "la salud de las personas", más cuando en los tiempos que corren los fallecidos por coronavirus se cuentan ya por miles.

"La verdad es que estamos viviendo una situación muy delicada, muy complicada y de mucha incertidumbre. En mi caso estaba ya preparándome para una fecha, muy ilusionado, y es doloroso ver cómo se trunca todo. Pero hay que retirar eso de la mente, estar bien de salud, que tu familia esté también bien y que deje de morir gente de una vez. Eso es lo realmente importante ahora", manifiesta.

Y lo dice un torero que es todo un ejemplo de vida y superación, pues Cortés aguardaba ya la tarde de su reaparición que iba a tener lugar el 2 de mayo en Las Ventas, la plaza donde hace siete meses un toro del Marqués de Albaserrada le propinaba una terrorífica cornada en su ojo derecho, y que le ha obligado a trabajar muy duro para rehacerse como ser humano y como torero.

"Afortunadamente la recuperación ha sido muy positiva. Pero es verdad que es casi como empezar de nuevo, pues he tenido que familiarizarme otra vez con las distancias, con los espacios, con el volumen del animal... Pero he trabajado mucho en el campo para volver a reencontrarme y después de mucho trabajo por fin estaba preparado para volver", asegura.

Y eso que ese ojo derecho apenas puede únicamente percibir colores, formas todavía no, pero suficiente para que el rubio de Getafe siga siendo optimista.

"Aunque no haya visión propiamente dicha, lo bueno es que hay algo de vida. Además, estas secuelas no son definitivas, hay que esperar a una tercera operación en la que me reconstruirán el iris y me colocarán una lente intraocular", desvela.

Pero hasta entonces, Cortés, como el resto de España, deberá seguir confinado en su piso de Madrid, donde pasa las horas tratando de mantener el tono físico, la mente ocupada e ideando también iniciativas solidarias en la lucha contra el coronavirus, como la que encabeza ya y que consiste en tratar de suministrar un fármaco de forma continuada a sanitarios con alta exposición al virus.

"Como tenía contacto con la gente del Gregorio Marañón, donde me trataron maravillosamente bien tras la cornada de septiembre, sé que lo están pasando mal, y qué menos que tratar de aportar mi granito de arena para que puedan ir un poquito mejor", concluye.

Este proyecto se llama "Profilaxis Preexposición contra la infección por SARS-COV-2", y a día de hoy lleva recaudados 1.500 euros, donaciones, todas ellas, de ciudadanos de a pie que también quieren solidarizarse con esta dramática situación.

Javier López