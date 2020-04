Casado, dispuesto a hablar con Sánchez pero no ve sincera su oferta de pacto

Madrid, 13 abr (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que su partido "siempre" está dispuesto a hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que no lo ve "sincero" en su petición, este domingo, de una "desescalada política" para poder pactar y sentar las bases de la reconstrucción del país

En una entrevista en Antena 3, ha reprochado a Sánchez que quiera hablar de reconstrucción cuando el país aún se encuentra "en plena guerra" contra el coranavirus, pero ha recordado que él siempre que le ha llamado el presidente del Gobierno ha "atendido la llamada" y ahora hace diez días que no hay ningún contacto entre ambos.

Y le ha instado a que, antes de pedirle que se siente en una mesa para negociar un gran pacto por la reconstrucción, rectifique los "insultos" a su partido del último pleno del Congreso, en el que la portavoz socialista, Adriana Lastra, dijo "cosas muy graves" sobre el PP como que "utilizaba a las víctimas".

Además, a su juicio, es el momento de hacer un pacto por las "cuestiones urgentes", como las mascarillas, los equipos de protección y los test rápidos, porque lo importante es no mandar "a los soldados sin cascos" a luchar, y no de "cortinas de humo y globos sonda" para repartir las responsabilidades del Gobierno "en plena batalla".

"No es lo mismo reconstruir el país con 20.000 fallecidos que un país que podía haber evitado la mitad", ha afirmado Casado, tras considerar que el Gobierno ha gestionado con "imprevisión" la recuperación de las actividades no esenciales a partir de este lunes y, en general, no hace las cosas bien frente a la pandemia.

Así ha pedido a Sánchez "menos discursos bélicos y menos citar a Kennedy y más ser eficaz" y tranquilizar a la gente con las medidas adecuadas con la disposición de material necesario, las prestaciones por ERTES, la liquidez a las empresas o poder sacar a los niños de casa "que están los pobres que se suben por las paredes".

Sánchez anunció ayer, domingo, que antes de que concluya la semana espera que se celebre una primera reunión para impulsar unos nuevos Pactos de la Moncloa que sienten las bases de la reconstrucción del país, pero Casado ha calificado estos planteamientos de "grandilocuencia y mensajes propagandísticos".

Por eso, ha pedido al presidente del Gobierno que se ocupe de gestionar bien "día a día", tras asegurar que los casi 3 millones de trabajadores que se han podido ver afectados por un ERTE aún no han cobrado su prestación, y ejerza un "liderazgo eficaz con determinación y firmeza y no propaganda, propaganda y propaganda".