La favela fetiche de Michael Jackson lucha contra la COVID-19 por su cuenta

Río de Janeiro, 13 abr (EFE).- Escenario de videoclips de estrellas pop como Michael Jackson o Alicia Keys, la favela de Santa Marta, en Río de Janeiro, cuenta con un grupo de vecinos que, ante la falta de servicios públicos, limpian y desinfectan esta insigne barriada para evitar la propagación del coronavirus.

Ubicada en la zona sur de Río de Janeiro, la favela de Santa Marta, también conocida como Dona Marta, se ha unido a la lucha contra el patógeno SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad del COVID-19) en Brasil, un país en el que ya se han registrado 1.328 muertes por el patógeno y 23.430 casos confirmados.

Algunos de sus vecinos se han organizado para desinfectar las áreas comunes de esta barriada con cuaternario de amonio de quinta generación, un producto "muy caro", que ya ha sido usado en otros países con el mismo fin y que financian gracias a algunas donaciones.

Conocidas por acoger asentamientos precarios y ser focos del narcotráfico y grupos paramilitares, las favelas son una de las mayores preocupaciones de las autoridades de Brasil durante la crisis de la pandemia del COVID-19 por su alta densidad de población y la falta de saneamiento básico.

"Cuando llegó el virus pensamos 'las favelas vamos a sufrir' porque no tenemos saneamiento básico", dijo en una entrevista con Efe Firmino, el emprendedor de esta iniciativa que comenzó a principios de abril con el objetivo de "ayudar a la comunidad".

Firmino es un hombre de 39 años que se ganaba la vida siendo guía turístico en Santa Marta, pero con la llegada del coronavirus a Brasil el pasado mes de febrero, dejó de trabajar. "El turismo fue el primero en parar y va a ser el último en volver", lamentó.

Fue entonces cuando, inspirándose en el ejemplo que vio en China, decidió "hablar con varios amigos, quienes pagaron los equipamientos" de seguridad usados para combatir la pandemia en esta favela vecina del barrio de Botafogo, en el que ya se han registrado más de setenta casos y dos muertes causadas por el patógeno, según la Secretaría de Salud del Estado de Río de Janeiro.

En 1996, esta favela se hizo famosa por haber sido el lugar de grabación del video de la canción "They don't care about us", del cantante estadounidense Michael Jackson, quien fue inmortalizado en una estatua de bronce que también ha sido higienizada por Firmino.

Tras ganar fama mundial de la mano del Rey del Pop, después fue visitada por otros famosos, como la diva del pop Madonna y la cantante Alicia Keys, quien también grabó un videoclip en esta barriada en la que viven unas 4.000 personas.