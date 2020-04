Los sanitarios con síntomas deberán hacerse el test antes de volver a trabajar

Madrid, 14 abr (EFE).- Los profesionales sanitarios con síntomas leves de coronavirus deberán someterse a una prueba PCR y dar negativo antes de finalizar su aislamiento domiciliario y poder incorporarse al trabajo.

Así figura en la última actualización de la "Guía de actuación frente a COVID-19 en los profesionales sanitarios y socio-sanitarios del Ministerio de Sanidad", que rectifica a la anterior en la que se establecía la posibilidad de realizar la PCR o no.

En esta nueva versión, Sanidad señala que se les deberá hacer una PCR para finalizar el aislamiento y, para ello, deben haber transcurrido un mínimo de 7 días desde el inicio de síntomas, ausencia de fiebre sin necesidad de toma de antitérmicos y mejoría de la clínica respiratoria en los últimos 3 días.

Si la PCR es negativa y el trabajador se incorpora a su actividad asistencial, deberá hacerlo con mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el inicio de síntomas, evitando durante este tiempo el contacto con personas consideradas vulnerables para esta enfermedad.

Si es positiva, continuará el aislamiento hasta que el resultado sea negativo o según establezcan los protocolos de cada comunidad autónoma.

Para los casos de profesionales sanitarios que necesitaron ingreso hospitalario, la guía señala que podrán recibir el alta hospitalaria si su situación clínica lo permite aunque su PCR siga siendo positiva.

Pero deberán mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el alta y siempre que se haya remitido la fiebre y hayan transcurrido 3 días desde la desaparición de los síntomas.

El ministerio ya había rectificado anteriormente este documento tras la polémica surgida en una versión anterior en la que aconsejaba a los sanitarios con síntomas que no se hubieran sometido a la PCR, que se incorporaran al trabajo transcurridos siete días si no tenían fiebre, no habían tomado antitérmicos en tres días y no tenían ya clínica respiratoria.

Este planteamiento fue cuestionado por organizaciones de médicos, profesionales sanitarios y sindicatos, entre otros, por lo que Sanidad publicó un nuevo documento en el que eliminaba la referencia a los "siete días".