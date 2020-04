Parker: “Están más preocupados en Argentina por mí que yo por ellos”

Benidorm (Alicante), 14 abr (EFE).- El jugador argentino del Balonmano Benidorm, James Lewis Parker, afirmó este martes a Efe que sus familiares están más preocupados por la situación que se vive en España como consecuencia de la pandemia del coronavirus de lo que él lo está por lo que sucede en Argentina.

“En mi provincia (San Luis) apenas hubo contagios y no hay víctimas mortales. Se actuó rápido con medidas estrictas y el virus no ha progresado”, explicó el lateral izquierdo, quien cumple su primera temporada en el Benidorm.

Parker definió la pandemia como algo “impensable” y afirmó que la situación genera “incertidumbre a nivel sanitario, que es lo más importante, pero también económico y laboral”.

“Está claro que el balonmano ahora es secundario, pero no sabemos lo que puede pasar con nuestro trabajo y nuestro futuro. Benidorm, por ejemplo, es una ciudad que depende del turismo y si esto no mejora, no sabemos qué puede pasar con los patrocinadores del equipo”, argumentó el jugador.

El internacional argentino, que afrontaba su primera experiencia en la Asobal, lamentó que al Benidorm se le “cayera el cielo tras tocarlo”, en referencia a la euforia desatada tras el subcampeonato de la Copa del Rey, ya que recordó que el equipo “ni siquiera pudo celebrarlo con la afición” al ser declarado el estado de alerta pocos días después.

El jugador sudamericano, de 25 años, definió la temporada como “buena pese a todo” y confió en hacer méritos el próximo curso en la Asobal, donde se ha sentido “más cómodo que en la División de Plata”, para ganarse una plaza en la selección argentina que disputará los Juegos Olímpicos en 2021.

Parker, que admitió haber contado con más protagonismo tras la lesión del cubano Pabán, ve “imposible” retomar la competición esta temporada, ya que “no queda tiempo, porque habrá que hacer una pretemporada de al menos tres semanas”.

“No creo que sea algo interesante para los clubes ni para los propios jugadores, ya que muchos van a cambiar de club”, añadió.

Por último, el lateral lamentó perder la próxima temporada a su compatriota y amigo Pablo Simonet, quien cambiará Benidorm por el LIberbank Cuenca.

“No lo conocía y nos hemos hecho muy amigos. Será una ausencia grande por todo lo que representa dentro y fuera de la pista”, dijo Parker, quien explicó que la grandeza de su compañero se resume en la jugada de anotar el gol que dejaba sin opciones de Europa al que iba a ser su equipo el año que viene.

“A los Simonet siempre les pasan cosas muy locas, como de película. Desde marcar ese gol a poder estar los tres hermanos juntos en el Mundial o los Juegos”, sentenció. EFE

