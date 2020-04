Iglesias Villanueva: "Hay jugadas grises que el VAR no debe abordar"

A Coruña, 14 abr (EFE).- El exárbitro Ignacio Iglesias Villanueva ha defendido que el Videoarbitraje, en el que ahora trabaja, "no es el espíritu santo" y tiene "jugadas grises" que no debe abordar.

Iglesias Villanueva participó en la charla 'Hablemos de arbitraje desde casa', de la Federación Gallega de Fútbol, en la que dijo que en el mundo del fútbol se pensaba que con la llegada del VAR iban a desaparecer los errores.

"Creo que la gente pensaba que el VAR iba a ser el espíritu santo, pero va a seguir habiendo polémica y el VAR tampoco es infalible. No es solo una máquina, somos personas las que estamos detrás. Estar en la sala VOR implica mucha concentración, decidir en poco tiempo y a veces buscar una mejor imagen que no sale de primeras", explicó.

El excolegiado, que pasa el confinamiento en la localidad coruñesa de Pontedeume, admitió que "seguramente" el protocolo de actuación puede "mejorar", pero aun así "todos llevamos un árbitro dentro, un entrenador dentro, un jugador dentro y ahora, un VAR dentro".

"Hay un protocolo bastante claro sobre las situaciones en que se puede y no entrar y es probable que en el futuro cambie. De hecho ya cambió alguna cosa, pero no podemos pretender que el VAR esté continuamente entrando porque transformaríamos el fútbol en otra cosa", sostuvo.

Iglesias Villanueva dejó claro que "hay jugadas grises en las que el VAR no puede ni debe meterse".

En la misma línea, el árbitro asistente de Primera división y también coruñés Diego Sánchez advirtió de que "el VAR no se inventó para tomar la mejor decisión sino para evitar errores claros y manifiestos" en un deporte en el que "no es todo objetivo".

Los dos empezaron con catorce años en el mundo del arbitraje y, aunque para Iglesias Villanueva la "experiencia en la élite fue positiva", lo cierto es que también tuvo días negros, especialmente el que tuvo tras un partido entre el Valencia y el Barcelona con un gol fantasma.

"Ha habido momentos malos, no puedo decir que no, porque los árbitros no vivimos en una burbuja, pero estamos preparado para ellos de alguna manera porque sabemos a lo que estamos expuestos cuando hay un error. Nunca podré olvidar que viniera la prensa a buscarme a la puerta de casa, a algún aeropuerto o molestar a mis padres y mi familia", recordó.

En este sentido, aseguró que, aunque están dispuestos a pasar "momentos malos, a veces la realidad supera la ficción" y recordó que aquel error del Valencia-Barcelona hoy se habría solucionado en "cinco segundos".

Respecto a los cambios en las normas para la próxima temporada, Diego Sánchez admitió que los ha visto "por encima" porque "puede confundirte" para la temporada actual y consideró que no suponen modificaciones "drásticas, sino relativamente menores".