Juan Cortés: "Nadie sueña con ganar un campeonato porque hay una pandemia"

Madrid, 15 abr (EFE).- Aunque él hubiera preferido que fuese de otra forma, a Juan Cortés (Jaén, 1983) el coronavirus le ha dado una satisfacción. La suspensión de la liga salvadoreña coincidió con el liderato de su equipo, el Once Deportivo. Por ello son los nuevos campeones aunque todavía no hayan podido juntarse para celebrarlo. Confinado en un hotel con algunos de sus futbolistas, atendió a la llamada de EFE.

Pregunta: ¿Cómo se siente alguien al que el coronavirus le ha deparado una buena noticia?

Respuesta: Se siente muy raro. Al principio no eres consciente de que te están anunciando que aquello por lo que viniste a luchar, de alguna manera se ha conseguido. Durante esos minutos, esa hora, te olvidas un poco de todo lo que está sucediendo y lo disfrutas aunque sea por wasap con los compañeros.

Pero la realidad es que a día de hoy lo menos importante que hay en el mundo es el fútbol, lo más importante es que salgamos de esto. Tengo a mi familia en España, estoy conectado con ellos todos los días y preocupado porque son grupo de riesgo al estar relacionados con la sanidad. Lo decidieron así y deportivamente muy contentos, aunque no es lo más importante.

P: ¿Han hecho alguna celebración telemática o lo han dejado todo para cuando acabe?

R: En ese momento nos pidieron que nos conectáramos todos a la conferencia de prensa de la Federación. Ahí estábamos todos los jugadores, los extranjeros en concreto porque estaban conmigo en el hotel.

Al principio fue una alegría, nos abrazamos. Y ya al grupo de wasap mpezaron a llegar vídeos de otros compañeros celebrándolo cada uno en su casa. Fue una alegría enorme, se celebró así, pero ojalá pronto salgamos de esto y se pudiera celebrar con la gente.

P: ¿Dice que está confinado en un hotel con sus jugadores extranjeros?. ¿Cómo es esa convivencia?

R: Siempre dije que no me gustaba convivir con jugadores pero ha sido la 'Ley de Murphy' (risas). Cada uno tiene su habitación y cuando quiere salir a compartir, tiene las zonas comunes. Como son jugadores que están en la misma situación que tu, lejos de su familia, intentas compartir ratos.

Otros te pones a trabajar en el ordenador, hacemos algún circuito físico en zonas comunes, ves algún partido... Se está todavía disputando la liga de Nicaragua y somos los fans número 1 de ella (risas). Intentamos llevar la situación de la mejor manera.

P: ¿Cree que se ha precipitado la Federación al poner fin al campeonato?

R: Realmente no. Y no porque yo sea uno de los beneficiados sino porque antes de que la Federación decidiese eso yo les dije mi opinión a los directivos, que eso tenía que terminar ya y no podíamos estar ni entrenando ni exponiéndonos. Se suspendió por un mes y luego se dieron cuenta de que en ese periodo no iba a poder empezar así que hicieron lo correcto.

Otro tema diferente eran las decisiones deportivas que se tomaran. Se reunió la Federación con las bases de competencia y decidieron que el que estaba primero era campeón y no hay mucho que alegar, es una decisión federativa avalada por la CONCACAF.

P: ¿Hubiera preferido ganarla en el campo?

R: Obviamente, nadie sueña con ganar un campeonato porque hay una pandemia o circunstancias semejantes. Ni lo pedí ni lo sueño. A mi me gustaría hacerlo en un campo lleno, en la final, con nuestra gente y celebrarlo todos juntos. Pero fue una decisión que se tomó.

P: ¿De qué manera está conviviendo El Salvador con la pandemia?

R: Aquí estamos todos encerrados en casa. Salimos para hacer compras y hay bastantes limitaciones, a partir de las seis de la tarde no hay nadie por la calle. Creo que las medidas han sido muy buenas. Toca convivir de la mejor manera, intentando ser positivos y pensando que pronto vamos a conseguir superar esto, vamos a volver a lo que nos gusta que es el fútbol.

Me ofreció la embajada hace tres semanas irme para España en un vuelo en el que iban a evacuar a españoles pero hablé con mi familia y me dijo que para qué iba a ir a España, donde estaba el foco del coronavirus. Lo decidimos así y creo que fue una decisión acertada.

P: ¿Inquietan las noticias que llegan desde Estados Unidos?

R: Sí, la verdad es que es preocupante. Tenemos el foco al norte y las noticias no son nada buenas. Aquí tienen mucha influencia de México y Estados Unidos así que hay preocupación. Pero yo intento ver la parte optimista y es que aquí la progresión y la curva se consiguió estabilizar muy pronto, no hemos tenido un gran contagio. Hay que mirar las cosas de manera optimista, no queda otra.

P: El presidente del país ha prometido suspender el pago durante tres meses de los servicios básicos, un bono de 300 dólares para algunas personas... ¿Cómo lo ha acogido el país?

R: Han sido medidas buenas. Suspendió el pago de los alquileres, de la luz, del agua, de internet... de todo. Aparte a determinada población que le afecta y no puede trabajar, le ha dado 300 dólares por familia.

La verdad es que no es una cifra que te vaya a solucionar la vida pero te va a dar para mantenerte un poco durante estos días. Porque ahora mismo no importan el deporte o la economía, importa pasar esta situación con el menor número de bajas posibles. Luego llegará el momento de preocuparnos de otras cosas, de reactivar economías.

Carlos Mateos Gil