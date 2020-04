"Mrs America", el feminismo contado por su mayor enemiga

Madrid, 15 abr (EFE).- Al calor de la actual oleada feminista, Estados Unidos ha recuperado el debate sobre su Enmienda de Igualdad de Derechos (ERA ) y en ese contexto se sitúa "Mrs America", una nueva serie de FX, cuyo estreno pasa de hoy al sábado en HBO España y que cuenta con Cate Blanchett como protagonista.

El atrevimiento por parte de su creadora, Dahvi Waller -guionista de series emblemáticas como "Mad Men" o "Mujeres desesperadas"-, es que sitúa en el centro de la trama a una de las mayores enemigas del movimiento de liberación femenina de las últimas décadas, Phyllis Schalfly, la mujer que logró que esa enmienda para introducir la igualdad de derechos en la Constitución americana cayera en el olvido.

Apodada "la primera dama de la mayoría silenciosa", en la década de los 70 Schalfly se metió a muchas mujeres en el bolsillo con un discurso anti-elitista y tradicionalista que halla ecos en algunos alegatos populistas actuales.

Decía que el movimiento feminista era una amenaza para las amas de casa y que terminaría obligando a las mujeres a unirse al Ejército. "No estoy en contra de que la mujer tenga éxito o que trabaje fuera de casa si quiere, estoy en contra de un grupo de mujeres elitistas que menosprecian a las amas de casa haciendo creer que elegir ser madre a tiempo completo es un error".

Toda una paradoja para una mujer "liberada" en muchos aspectos, madre de seis hijos, sí, pero con servicio doméstico y que dedicó gran parte de su tiempo al activismo y la política.

Lo interesante de la serie está precisamente ahí, en los grises. En el primer episodio, Blanchett dibuja a una Schalfly inteligente, con sentido del humor y que consigue la empatía del espectador cuando tiene que hacer frente en carne propia al machismo de los círculos de poder, que sorteaba con habilidad para lograr sus objetivos.

Cada uno de los 9 episodios de "Mrs America" se centra en un personaje diferente y ahí vienen los contrapesos. El segundo está dedicado a Gloria Steinem, escritora y periodista, fundadora de la revista feminista liberal "Ms." y autora de uno de los discursos feministas de referencia del siglo XX.

Rose Byrne da vida a esta joven Steinem que al principio se resiste a los intentos de la abogada Bella Abzug (Margo Martindale) -protagonista del séptimo episodio- de implicarla más en la lucha política.

Otras feministas de la segunda ola que aparecen en la serie son Betty Friedan, autora de "La mística de la feminidad" (1963), interpretada por Tracey Ullman; Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks), fundadora del Caucus Político Nacional de Mujeres (NWPC) o Shirley Chisholm (Uzo Aduba), primera mujer afroamericana elegida para el Congreso.

Cuando la serie se presentó por primera vez ante la prensa en Estados Unidos el pasado mes de enero, Waller explicó que de lo que se trataba era de dar a conocer la historia de la lucha por la igualdad de género en Estados Unidos y hacerlo de una forma "subversiva" y "entretenida".

La ERA (Enmienda de Igualdad de Derechos) fue redactada en 1923 por las activistas Alice Paul y Crystal Eastman. El Congreso la rechazó y cayó en el olvido hasta la década de los 60. Las protagonistas de la segunda oleada feminista lograron que la Cámara de Representantes la aprobara en 1971.

El Senado dio su visto bueno al año siguiente, pero puso como condición que la reforma constitucional fuese aprobada por 38 estados antes de 1982 y ahí fue donde entró en juego Phyllis Schalfly y su exitosa campaña "Stop ERA".

Por seguir con las paradojas, la serie muestra, tal y como recogen las biografías sobre Schalfly, que ella inicialmente no estaba interesada en el tema de la ERA, sus ambiciones apuntaban más alto. En 1952 se presentó a unas elecciones al Congreso con el lema "Las mujeres pertenecen a la Cámara de Representantes", pero fue derrotada.

No obstante siguió peleando por hacerse un hueco en los centros de decisión sobre política exterior y estrategia nuclear -estaba en contra de la 'no proliferación'-. A mediados de los 60 autopublicó un libro, "A choice, not an echo", que acabaría vendiendo tres millones de copias y convirtiéndose en el manifiesto no oficial de los conservadores.

También fundó en 1972 el Eagle Forum, una organización en defensa de los valores familiares más conservadores y fue muy activa en la campaña presidencial de Donald Trump contra Hillary Clinton en 2016. Murió en septiembre de ese año, a los 92 años de edad.

Una serie que estaba previsto que saliera hoy en España, pero HBO ha anunciado en un comunicado que, debido a la crisis por el coronavirus, se ha retrasado la llegada de los episodios, que empezarán a emitir el sábado, aunque no descartan que pueda ser antes.

Magdalena Tsanis