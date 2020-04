El diseñador Ulises Mérida entregado en fabricar mascarillas y batas

Madrid, 15 abr (EFE).- Después de que el Gobierno decretara el estado de alarma por el coronavirus, Ulises Mérida, como el resto de los diseñadores de España, tuvo que cerrar su tienda y taller, pero este creador ha preferido alistarse al batallón encargado de confeccionar material sanitario, en lugar de mantenerse de brazos cruzados y esperar.

En esta labor altruista, comprometida y solidaria, Ulises Mérida no está solo, al contrario está codo con codo con la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (Apramp).

"Juntos estamos trabajando en la confección de 8.000 mascarillas higiénicas", ha explicado este miércoles a EFE Ulises Mérida, quien advierte de que esta confección se está haciendo "siguiendo las recomendaciones de fabricación y esterilización marcadas por el Ministerio de Industria y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios".

Desde el primer momento de esta "terrible crisis", los talleres en Madrid y Ciudad Real con los que trabaja Úlises Merida se pusieron a disposición para combatir el coronavirus.

"Rocío Nieto, directora de Apramp me llamó y me dijo, estamos dispuestas para lo que se necesite", cuenta este diseñador quien reconoce que "es lo mejor que podemos hacer, ahora no se vende ropa ni siquiera en la tienda online".

Además de esta mascarillas, fabricadas por mujeres víctimas de la explotación sexual, Ulises Mérida junto a la Fundación Reale está confeccionados batas para el personal que trabaja en residencias de ancianos.

"Una costura que se hace en el taller Al Dedal, dirigido por Lola Piña", detalla Mérida, quien reconoce que "está crisis nos va a conducir a otra sociedad, espero que sirva para algo, que sea positivo"

Ulises Mérida está aprovechando el confinamiento para pensar y ver cómo afronta el futuro. "Estoy valorando la nueva colección y creo que será más reducida y concreta, posiblemente virtual".

Pero mientras se aclara todo esto se centra en la fabricación de mascarillas higiénicas que esta semana se donarán a IFEMA, que alberga el mayor hospital de campaña de nuestro país, así como a un espacio de acogida para personas sin hogar y a Cáritas, cuyos voluntarios trabajan desde hace semanas de forma muy precaria.EFE

