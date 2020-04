Una ginecóloga denuncia ante los Mossos una pintada insultante en su coche

Barcelona, 15 abr (EFE).- La ginecóloga Silvana Bonino, de Barcelona, ha denunciado ante los Mossos d'Esquadra una pintada en su coche particular en la que se la tildaba de "rata contagiosa", según ha explicado hoy miércoles en declaraciones a EFE.

Esta profesional sanitaria ha narrado que ayer se dirigía a su trabajo cuando al bajar al aparcamiento de su edificio de vecinos se encontró con la pintada en un lateral de su vehículo, al que también habían pinchado dos ruedas.

"Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque", ha explicado hoy la doctora, especialista en ginecología.

Tras hacer unas fotos de la pintada, la doctora Bonino regresó a su domicilio "muy alterada", y le contó lo sucedido a su marido, de origen chino y residente en España desde hace años.

El marido de la doctora decidió entonces acudir a denunciar a los Mossos d'Esquadra los hechos, ya que, además, la mujer no pudo acudir con su vehículo a su centro de trabajo sino que tuvo que pedir a sus padres que le dejaran el suyo.

La doctora optó también por hacer públicas las fotos de la pintada en sus cuentas de las redes sociales, que se han hecho virales entre ayer y hoy, tras haber sido retuiteadas por muchas personas conocidas y de renombre.

Esta mañana, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, se ha puesto en contacto con la doctora, para expresarle su apoyo, y también la ha llamado el abogado de esta entidad, quien le ha indicado que estos casos se consideran violencia contra los profesionales médicos.

"Me parece miserable y me da pena la gente así", que hace este tipo de cosas, ha declarado la ginecóloga, que está decidida a "seguir adelante" con su trabajo, que desarrolla en una consulta privada de la zona alta de Barcelona.

En el whatssap de la comunidad de vecinos todos le han mostrado su apoyo, ha asegurado y ha indicado que "nunca había tenido un problema con nadie", que su profesión es "muy agradecida" y facilita la relación con muchas personas.

La persona que ha hecho la pintada insultante "no me conoce mucho pero lo más triste es que puede ser un vecino", ha lamentado la profesional sanitaria. EFE

