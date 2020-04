ERC reprueba la gestión de Sánchez pero no se cierra a pactar medidas económicas

Madrid, 17 abr (EFE).- El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha expresado este viernes al presidente, Pedro Sánchez, sus críticas a la gestión de la crisis del coronavirus y le ha transmitido que su formación rechaza los Pactos de la Moncloa de 1977, si bien se ha mostrado abierto a acordar medidas económicas y sociales.

En un comunicado, ERC ha avanzado que ésta es la posición que Rufián ha transmitido a Sánchez.

El portavoz de ERC en el Congreso dará una rueda de prensa telemática para ahondar en los detalles de la conversación con el presidente, que se enmarca en la ronda de consultas que ha iniciado para formar una Mesa para la Reconstrucción.

ERC está disconforme con la gestión de la pandemia, con "la centralización de competencias y de material", con "los recortes en las políticas activas de empleo" y con "la perspectiva ultranacionalista de la crisis" y las apelaciones a la unidad.

Igualmente, según el comunicado, está en desacuerdo con la presencia del Ejército en el "mando de la comunicación de crisis".

Pero también por lo que cree que está haciendo el Gobierno en sus "aproximaciones a la derecha" y por lo que, en suma, tilda de "improvisación constante".

En tres puntos resume su criterio: "No estamos aquí para blanquearlos, no repetiremos los errores / estafas del 77 y no aceptaremos ninguna invasión competencial".

Esquerra aboga por dar una respuesta a la crisis desde "lo público", lo que en su opinión pasa por la instauración de la "idea" de la República.

Pide, además, "reactivar" la Mesa Gobierno-Generalitat para abordar el conflicto de Cataluña, pues éste "sigue vigente y la represión no se detiene".

No obstante, sentencia que con ERC podrá contar el Gobierno para "implementar políticas económicas y sociales" que dignifiquen "la vida de la gente", y "más ahora", apunta, que se avecina una etapa de recesión.

También reclama un acuerdo a escala europea que cimente "un nuevo modelo social y económico".