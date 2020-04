Ángel Torres: "Alguien le ha metido un gol a la Federación"

Getafe (Madrid), 17 abr (EFE).- Ángel Torres, presidente del Getafe, declaró este viernes a EFE que "alguien le ha metido un gol" a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para establecer, "ahora sin venir a cuento", cómo quedará la clasificación de la Liga si no se pudiera reanudar la competición.

La Comisión Delegada de la RFEF expuso el jueves su idea de que, en caso de que no se disputen las once jornadas restantes de la Liga, la clasificación final sea la actual.

En ese caso el Getafe saldría perjudicado porque es quinto, empatado a puntos con la Real Sociedad, y solo por la diferencia de goles no jugaría la Liga de Campeones, algo que no ha sentado bien al club madrileño, que venció (1-2) al conjunto vasco en la primera vuelta. El partido de la segunda no se ha disputado.

"Quiero creer que ha sido sin mala intención. Alguien les ha metido un gol para dar una lista en este momento sin saber si podremos o no terminar el campeonato. Además, en Europa se juega por invitación de la UEFA, pero debe ser que hay gente que no se entera de cómo va el tema", dijo a EFE Ángel Torres.

"Ahora no viene a cuento levantar un tema así. Nadie sabía nada en la Comisión Delegada que se iba a tratar ese tema. No estaba en el orden del día y lo metieron por la puerta de atrás. Fue el Cádiz el que solicitó que se retirara del orden del día", señaló.

Ángel Torres informó de que para jugar en Europa los clubes tienen que tramitar la documentación en un plazo concreto que ahora mismo la UEFA ha ampliado: "Dada la situación del país, lo que hizo la UEFA fue decir que se ampliaba el plazo en tres meses y que no iba a participar ningún club que no terminara la Liga, así que no hay prisa".

"Esta situación yo creo que surge porque alguien, por desconocimiento, y creo que sin maldad, no se ha dado cuenta que el cuarto y el quinto están empatados y, según las normas con las que jugamos a final de temporada, si se acabara ahora la clasificación, valdría el resultado directo", afirmó.

Para Ángel Torres, el regreso de la competición liguera "no debe correr ninguna prisa" porque la UEFA ha suspendido la Eurocopa, las selecciones nacionales "tardarán en competir y hay tiempo de sobra para jugar en junio, agosto, septiembre o cuando sea".

En caso de que la competición se reanude a puerta cerrada, los abonados que pagaron por todos los partidos de la temporada no podrán disfrutar en directo de su equipo.

"Cada club decidirá, pero en nuestro caso, que quedan cinco partidos en casa, lo suyo es que se les reinvierta en la próxima temporada o se les haga el reintegro de lo que no puedan disfrutar. Aunque es una causa de fuerza mayor, nosotros tenemos clara la medida a adoptar con los abonados", aseguró.

El presidente del Getafe también habló con EFE de los motivos por los que no aplicará un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en estos momentos cuando otros clubes del fútbol profesional ya los están poniendo en marcha.

"Nosotros entendemos el concepto del fútbol de una manera y creemos que no tenemos que acogernos a dinero público. Otros no lo entienden así y no sé sus motivos. Hace años nosotros tampoco fuimos a concursos de acreedores cuando se produjo la crisis", señaló.

"Cada uno que haga lo que quiera, pero no entendemos cómo a los diez días de parón había clubes hablando de ERTE. Ahora vamos a esperar y luego ya veremos", declaró.

El máximo dirigente del club madrileño maneja únicamente dos escenarios a corto plazo: "Si se juega, tendremos el pequeño perjuicio de lo que hay que devolver a los abonados y si no se juega veremos qué hacemos, pero en ese caso los jugadores estaban dispuestos a rebajarse un poco la ficha".

Por último, Ángel Torres habló de qué ocurrirá con los jugadores que acaban contrato el 30 de junio y que podrían tener que jugar más allá de esa fecha si se alarga el campeonato.

"En la liga española, cuando firmas un contrato, lo firmas por temporada, hasta que termine la competición. El 95% o 98% de los contratos están firmados así. En ese sentido no creo que haya ningún problema y estoy tranquilo", subrayó.

David Ramiro