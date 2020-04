Ezpeleta: "Mi escenario más optimista es empezar a correr en agosto en Brno"

Madrid, 19 abr (EFE).- Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de Dorna, declaró este domingo que "el escenario más optimista" que tiene en su mente "es empezar a correr en agosto en Brno", aunque precisó que no descarta nada sobre el futuro de los Mundiales de motociclismo a causa de la pandemia por coronavirus.

En una entrevista con el programa Radioestadio del Motor en Onda Cero, Ezpeleta dijo: "Lo primero es acabar con esto y que todos tengamos salud, después hacer calendarios y ver cuándo nos podremos mover y viajar a donde nos toque correr".

El Director Ejecutivo de Dorna habló sobre tres posibles escenarios que contemplan para la competición. “El más optimista, empezar a viajar a mediados de julio. El 27 de abril tengo que hablar con los organizadores del GP de Alemania pero lo más optimista sería empezar a correr en Brno y Austria en agosto".

Ezpeleta descartó la opción de que se pueda correr en Finlandia: “Tendrán que ser los organizadores los que lo comuniquen, pero no está todavía ni el circuito homologado”.

En el segundo escenario, Ezpeleta maneja la opción de comenzar más allá del verano. “Sería hacer entre 10 y 12 grandes premios y viendo las leyes de cada país por si se pueden hacer eventos con o sin público. Esto sería octubre, noviembre y diciembre. Ahora no contemplamos correr menos grandes premios, pero se podría llegar a que fuera un Mundial de 8 carreras".

Por último dijo: "El peor de los escenarios sería en noviembre. Elegir 2 o 3 circuitos y hacer todo ahí. Probablemente, además, sin público".

Ezpeleta no descartó que si se llega a esta situación se pueda correr en los circuitos españoles homologados (Jerez, Montmelo, Motorland Aragón y Ricardo Tormo de Cheste).

Además, preguntado sobre la posibilidad de que ni siquiera llegase a disputarse el Mundial, Ezpeleta fue claro. "Claro que contemplamos qué pasaría si terminase por no haber Mundial. Seríamos tontos si no lo pensásemos. De no haber, sería un golpe económico muy duro para Dorna, pero ahora mismo no nos estamos moviendo en ese escenario".

En lo referido al circuito de Cheste, escenario de la prueba escogida para cerrar el Mundial en el mes de noviembre dijo que “Valencia sea la última carrera, sólo es posible en el mejor de los escenarios". "Ya lo hemos hablado con ellos que de acabar en diciembre buscaríamos para finalizar el mundial un país más cálido", añadió.

"No descartamos nada, pero en mi mente está poder hacer carreras a partir del mes de agosto”, concluyó Ezpeleta.