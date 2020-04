Diego Botín: "Mi objetivo es dedicarme profesionalmente a la vela"

Redacción deportes, 20 abr (EFE).- El regatista santanderino Diego Botín, que junto al coruñés Iago López Marra forman el equipo español de la clase 49er. que representará a España en los JJ.OO. de Tokio 2020, ha manifestado en declaraciones a EFE que, "mi objetivo es dedicarme profesionalmente a la vela"

Aunque su apellido está familiarmente muy ligado a la banca, su padre Gonzalo es un reconocido escritor y navegante. Ha ganado varios mundiales y regatas de alto nivel en diferentes clases al mando del legendario 'Tales II', un diseño de su hermano Marcelino.

Y su tío es Marcelino Botín es uno de los mejores diseñadores del mundo de barcos de alta competición, entre ellos los de los equipos de Copa del América de Nueva Zealand, el 'Luna Rossa' italiano o el actual 'América Magic' estadounidense.

"El tema del diseño naval siempre me ha interesado, no he tenido tiempo de meterme de lleno en ello aunque he hecho un curso de diseño y yo siempre he sido mucho de números y es algo muy interesante", comenta.

"La vela oceánica no es mi objetivo. A mi me gustan más las regatas 'inshore' que son más cortas y rápidas. Lo que mas me llama es la vela olímpica, la Copa América o el circuito de catamaranes SailGP".

Desde que el pasado mes de febrero, cuando él e Iago López-Marra lograban la medalla de plata en el Mundial de Australia no han vuelto a competir. " Yo creo que desde que empecé a navegar con seis años no he estado tanto tiempo sin tocar el barco", bromea.

Ahora se encuentra confinado en casa de sus padres en Santander. Es muy estricto con su preparación física en el confinamiento. "Incluso más que cuando estoy en competición" -apunta- "porque tengo mas tiempo para eso. Tengo la suerte de tener un remoergómetro para hacer cardio, algunas pesas, algunas gomas y un TRX. Junto al preparador físico de la Federación puedo hacer todo tipo de ejercicios comunicándonos por skype. Le dedico una o dos horas al días y físicamente me siento muy bien".

También es muy disciplinado con la alimentación. "Intento hacer la comida más sana posible. Eso no significa que deje de comer menos. Cuando estás compitiendo vas comiendo un poco lo que vas pillando, pero aquí como puedo fallar en eso. Es cierto que en Santander los chuletones están buenísimos, pero los intento evitar; al pescado sí que le doy".

El dúo Botín-López Marra fue noveno en los Juegos de Río 2026 y quedó cuarto en el Mundial 2019 de Nueva Zelanda, clasificando a España por país para Tokio. Confirmaron su presencia como equipo en la cita olímpica tras la plata en el Mundial de Australia.

Está compitiendo junto a Iago López-Marra desde noviembre de 2014 y desde noviembre de 2015 hasta hoy han estado en el Top10 en 37 de las 40 pruebas que han disputado.

No cree que el parón por la COVID-19 afecte a la gran progresión que habían mostrado en 2019 y este año hasta el parón. "L miramos desde el lado positivo y el nivel que teníamos no lo vamos a perder y este confinamiento también nos está haciendo intentar buscar en ámbitos a los que normalmente no dábamos importancia porque no son prioritarios, como ver cómo podemos evolucionar en la comunicación Iago y yo, la meteorología, etc.".

Austríacos y neozelandeses serán sus grandes rivales en la lucha por las medallas. Sin duda alguna los neozelandeses Peter Burling y Blair Tuke, seis veces campeones del mundo y actuales campeones olímpicos son los grandes candidatos al oro.

"El año de aplazamiento de los Juegos nos da a nosotros la oportunidad de acercarnos más a ellos que, además, tienen un compromiso con la Copa América y quizás no puedan entrenar tanto le tema olímpico. A día de hoy son los mejores, pero nosotros podemos tener también nuestras opciones", opinó Diego Botín.

Miembro del equipo de España en el Circuito Mundial Sail GP, no podrá volver a competir al menos hasta finales de agosto. "Ese es el futuro ideal, en el que hay más visión de futuro, al igual que la Copa América otro tema que también me atrae".