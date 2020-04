La animación nacional escapa al coronavirus y se convierte en estratégica

València, 20 abr (EFE).- La animación española ha escapado de la crisis del coronavirus y, a pesar de contratiempos como no poder doblar, siguen activas al aumentar la demanda de consumo de contenidos por el confinamiento, lo que la convierte en sector "estratégico" para la creación de empleo.

El presidente de ANIMAT, la asociación que engloba a una decena de estudios de animación valencianos, Javier Tostado en una imagen cedida por Animat.EFE/ Animat SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS NO ARCHIVO