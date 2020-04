Madrid admite que sus residencias no estaban "preparadas" para la pandemia

Madrid, 21 abr (EFE).- El consejero madrileño de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad, ha admitido este martes que las residencias de mayores y personas con discapacidad de la región no estaban "suficientemente preparadas" para afrontar "una crisis sanitaria de las dimensiones de la actual", en particular porque "no cuentan con el material adecuado para hacerlo".