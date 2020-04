Gorka Aixàs: "Andorra es el sitio más seguro para acoger la final"

Andorra la Vella, 21 abr (EFE).- El presidente del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, propuso en la reunión telemática entre los 18 clubes ACB y la patronal acoger en el Principado de Andorra la fase final de la Liga ACB, si la crisis sanitaria por la COVID-19 lo permite.

El club andorrano se ha postulado y ya tiene muy avanzada la presentación de la candidatura cuando la ACB decida cuál será la normativa que tendrán que cumplir los candidatos a ser sede de esa fase final en la que se decidirá el campeón de Liga.

Gorka Aixàs explicó a EFE cómo está la precandidatura del Principado de Andorra y la situación que la avala para ser la elegida para la disputa de los partidos por el título de la Liga Endesa, que serían a puerta cerrada.

Pregunta (P): ¿Cómo surgió está iniciativa para postularse para ser sede de este supuesto final de la Liga?

Respuesta (R): "No hace mucho, evidentemente. La idea surgió hablando con la Ministra de Deportes (de Andorra), Sílvia Riva. Lo estuvimos comentando como una opción y vimos la posibilidad. Ella lo vio muy claro y me animó para que nos postulásemos como candidatura. Si no es por ella, no hubiésemos tirado para adelante".

P: Y a la ACB, ¿cuándo se lo propusieron?

R: "Ayer (lunes) lo propuse en la Asamblea, pero yo hace días que tanteaba el terreno y lo hablé con el presidente de la ACB, Antonio Martín, para saber si esto era una locura o si podía tener algún tipo de recorrido. Fue muy bien recibido por parte de ellos y lo han visto como una posible solución al problema que tenemos todos los clubes y la misma patronal. Antonio Martín también me comentó que había más opciones sobre la mesa de otras candidaturas y los únicos que lo hemos dicho públicamente somos nosotros y Canarias".

P: El primer actor en esta precandidatura es Sanidad del Gobierno de Andorra. ¿Han hablado con él?.

R: "Y tanto. Antes de postularnos. Todo esto lo hemos trabajado con el departamento de Deportes del Gobierno de Andorra, con el departamento de Sanidad y con Andorra Turismo. Con ellos hemos hablado y hemos elaborado el documento. Tomar está decisión sin Sanidad no tendría ningún sentido. Todo por que sanitariamente tengamos el entorno seguro para hacerlo y el aval para organizarlo. Si Sanidad no avala esta precandidatura, y eso que a día de hoy todo es hipotético, porque no sabemos cómo estaremos en el momento que toque, no hubiésemos dicho nada de nada. La disposición está, la posibilidad la vemos e intentaremos convertirla en realidad. Sanitariamente, nos vemos capacitados para cumplir con todos los requisitos que se nos pidan".

P: ¿Han hablado con los establecimientos hoteleros del país?

R: "Es algo que lleva Andorra Turismo, pero entiendo que los hoteles están encantados de que se pueda hacer. Se tendrán que crear los protocolos necesarios y, evidentemente, se tendrán que hacer muy bien. Estamos hablando de una cita que servirá de palanca económica para el turismo más inmediato en el tiempo y el turismo de proximidad. No tengo ninguna duda de que será bien recibido".

P: ¿Cuáles son los siguientes pasos que tiene que hacer el club?

R: "Ahora nos toca esperar, ya que la ACB está realizando todo lo que pedirán a las precandidaturas, y cuando lo hagan oficial veremos si podemos cumplir todas las exigencias. Y entonces, presentaremos la candidatura. La pelota ahora está en el tejado de la ejecutiva de la ACB. Nosotros, por si acaso, ya llevamos días trabajando en ello y cuando salga todo ya tendremos el 80% del trabajo preparado. Hemos trabajado lo que podemos ofrecer a nivel sanitario, hotelero e instalaciones. Habrá una sola pista de juego y después las otras serán para entrenar".

P: Acerca del presupuesto, ¿cuánto podría costar acoger este final tan atípico de la Liga Endesa?

R: "Hasta que no salga la normativa de la Liga ACB, no lo sabremos, pero no creo que lo económico tenga que ser el principal argumento. El principal argumento es el sanitario y el sitio elegido tendrá que ser el más seguro. Nosotros creemos que Andorra es el sitio más seguro y a partir de aquí, lo que tenemos muy claro es que no participaremos en una subasta".

P: Vienen jugadores de casi todos los clubes de España. ¿Cómo se controlará todo eso?

R: "La ACB nos tendrá que decir el protocolo que se deberá cumplir. Vendrá marcado por las autoridades sanitarias. Ni la ACB ni los clubes somos expertos en sanidad".

P: ¿Lo ve como una locura o le gusta estar dentro de esta locura?

R: "Todos sabemos que es muy complicado, pero en la complejidad y en la oscuridad de lo que estamos pasando todos esto aporta un poco de luz. Lo más importante es pasar el mensaje de que Andorra para esas fechas es un destino seguro. Nos irá bien como país y esta es gran parte de la motivación que tenemos. En este barco estamos todos y, si somos los elegidos, estaría muy bien. En otras circunstancias es cierto que ni podríamos optar y a veces dentro de la desgracia surgen oportunidades y esta, sin lugar a duda, es una".

P: ¿Cree que la Liga se terminará con esta fase final o que se acabará cancelando?

R: "No tengo aquí una bola de cristal para saberlo. Entiendo que llevamos muchos días cerrados en una situación donde lo ves todo negro y otros donde lo ves de otro color. Desde el prisma de aquí y en el momento que hemos podido salir a pasear y que desde este lunes una parte de la actividad económica se ha reanudado, pues empezamos a ver señales de retorno a la normalidad, entre comillas. El hecho de poder tener deporte, aunque sea a puerta cerrada, también es un síntoma que todas las cosas se ponen en su sitio".

P: ¿Cómo está viviendo el club está crisis sanitaria por la COVID-19?

R: "Una situación muy extraña porque la actividad principal, que es jugar partidos, se ha convertido en un hecho muy difícil y con mucha incertidumbre. Nos ha provocado una sacudida muy bestia y a la vez se te pasan por la cabeza cosas que en otras situaciones ni se te pasarían. Al final, nos tocará ser imaginativos para la temporada que viene, para encontrar las maneras de poder ofrecer nuestro producto, y pienso que estamos ante un nuevo paradigma al que nos tendremos que adaptar. Pasa por poder elegir las cosas que nos servirán de palanca económica y de recuperación. Todo esto pasará por que todos pongamos mucha valentía".

P: La temporada con público en las gradas ha finalizado. ¿Qué se plantean hacer con los abonados del club?

R: "Aún no lo hemos decidido, pero le daremos respuesta pronto a todos".

Víctor Duaso.