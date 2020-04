Esculpiendo el tiempo, por Ferreiro Badía

A Coruña, 23 abr (EFE).- El escultor coruñés Manuel Ferreiro Badía no sale de casa desde hace un mes y medio. Junto a su mujer, también escultora, Docha Riobóo, empezó a hacer acopio de víveres para largo tiempo a finales de febrero y el 4 de marzo ambos se despidieron de su familia y se encerraron, diez días antes que el resto del país.

