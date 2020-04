Ray Zapata: “Solo tengo ganas de volver al gimnasio y poder entrenar”

Arrecife (Lanzarote), 23 abr (EFE).- El gimnasta español Ray Zapata, que vive el confinamiento desde su domicilio habitual en Madrid, lejos de su familia, que se encuentra en Lanzarote, ha comentado que lo lleva "bien", que está "tranquilo" y que intenta mantenerse "lo más entretenido posible”, aunque asegura que está con muchas ganas de “volver al gimnasio y poder entrenar”.

La pasada semana se confirmaba su plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio al liderar el ránking de suelo de la Copa del Mundo, siendo su primera reacción la de volverse “loco" y "llamar a" sus "padres y amigos”. Zapata considera que se quitó un “peso de arriba” y explica que es una grata noticia. “Sobre todo después de pasar unos días bastante malos en Bakú al no poder competir por despertarme con fiebre y hacerme las pruebas del covid-19, que afortunadamente dieron negativo”, precisó.

El gimnasta mantuvo en la noche de este miércoles una charla a través de instagram con los componentes del Club de Gimnasia Isla de Lanzarote, encuentro en el que explicaba que “el aplazamiento de los Juegos Olímpicos" le "vino genial".

"Llevaba un año entero compitiendo y eso te exige mucho física y mentalmente, mi cuerpo y mi mente estaba cansado y ahora me permite preparar la cita olímpica con tranquilidad”, explicó.

En cuanto al día a día considera que “es difícil entrenar sin aparatos y poder realizar los ejercicios que haces en el gimnasio”.

“Tenemos que adaptarnos en la medida de lo posible, entreno en casa, me mantengo en forma y la cuestión es sudar bastante”, indicó.

Los más pequeños de la club lanzaroteño quisieron conocer cómo fueron sus inicios en el mundo de la gimnasia, a lo que Ray Zapata contestó: “Fue en una exhibición en la que participaban mis hermanas y me di cuenta que la gimnasia no era un deporte sólo para niñas. Al día siguiente ya estaba entrenando, me gustaron los saltos mortales que realizaban”.

“La gimnasia me ha aportado mucho en la vida y como persona. El deporte me ha servido para tener mucha disciplina, ser bastante paciente y ser mejor persona al intentar entender a todo el mundo para que haya un equilibrio”, dijo.

“Con trabajo y constancia se puede estar donde yo estoy ahora, he trabajado mucho para esto”, les apuntó a los más jóvenes Ray Zapata.