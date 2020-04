Virólogos alemanes advierten de que pese a los éxitos la situación es crítica

Berlín, 24 abr (EFE).- El Instituto Robert Koch de Virología advirtió este viernes de que, pese a que se han logrado éxitos en la lucha contra el coronavirus en Alemania, la situación sigue siendo crítica y no se debe bajar la guardia, y hay que reducir a "unos cientos" el número de nuevas infecciones diarias.

Lars Schaade, vice president of the Robert Koch Institue (RKI) in Berlin, Germany 24 april 2. EFE/EPA/CHRITSIAN MARQUARDT / POOL