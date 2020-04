Los flamencos, esos artistas tan hechos a perder, trizados por la crisis

Madrid, 24 abr (EFE).- Los flamencos son esos artistas tan hechos a perder que cuando ganan se enfadan, como dice la soleá, pero el parón que ha provocado el coronavirus les ha puesto en una situación muy comprometida porque no todos tienen para "guardar por si acaso" y a muchos les ha pillado, otra vez, con la nevera vacía.

Los tablaos, las peñas flamencas y los teatros cerrados y los festivales suspendidos sine die... Es decir, cualquier posible fuente de ingresos clausurada en un sector en el que el 70 % de los artistas, según sus propias estimaciones, viven al día, sin seguros ni ahorros.

La imprevisibilidad y discontinuidad de su trabajo, coinciden, hace "inviable" para esa gran mayoría pagar autónomos -cerca de 300 euros al mes- el IVA o el IRPF.

Los coreógrafos, bailaores y empresarios María Pagés y Eduardo Guerrero; las bailaoras Paca Rodríguez y Marina Perea y los cantaores David Palomar, María Teresa Sánchez "La Cañeta de Málaga", Jesús Méndez y Rocío Díaz, explican en declaraciones a EFE cómo están afrontando "este revolcón" de la crisis.

María Pagés, con compañía propia desde hace 30 años y promotora del Centro de Creación que lleva su nombre en Fuenlabrada, cree que "hay que hacer un examen de conciencia" para saber "por qué este país no ha protegido el flamenco", que "es el espejo de su identidad", y "buscar soluciones juntos".

"Este 'revolcón' nos afecta más justo a los más precarios: no puede ser que a un artista no se le de alta cuando va a actuar. Nadie debería permitirlo pero te ponen en una situación de 'o esto o nada'. Parece que los años del señorito no han terminado", subraya la sevillana (1963), una "privilegiada" que siempre ha tenido todo "en perfecta regla".

La cultura, sostiene Pagés, que espera retomar su apretada agenda en julio, debe ser "una razón de Estado, con un modelo solido y potente"; "la danza necesita medidas urgentes para su supervivencia y no va a encontrar en la tecnología su alternativa. No quiero verla enlatada, quiero compartir", añade.

Eduardo Guerrero (1983), otro "privilegiado", es consciente de que estos momentos "de incertidumbre" hay muchos artistas que están pasando una situación "bastante complicada", tanto por el tiempo transcurrido "como por no tener nada previsto ni guardado".

"Esta crisis va a cambiar la mentalidad de todos porque ahora mucha gente ve el pago de autónomos solo como un gasto, no como una protección. Se ha vivido al día y la nevera no está llena", remeda el gaditano la frase de Miguel Mora que dice que los flamencos son esos artistas que siempre tienen la nevera vacía.

Lo que está pasando, sostiene, "supondrá un cambio personal y profesional y habrá que actuar con inteligencia y ser fuertes". "Son muchas las familias obligadas a parar, evaluar y reaccionar. A grandes crisis grandes oportunidades".

"Es maravilloso hacer lo que amas y yo no podría hacer otra cosa, pero tengo la manía de comer", ironiza la bailaora Marina Perea (Málaga, 1989), una "afortunada" porque empezó en enero en el espectáculo "Tacones Manoli" y está incluida en el ERTE que hizo la productora pero, "como el 70%", no se puede permitir pagar autónomos.

Cuando trabaja en tablaos lo hace por unos 50/80 euros por una jornada de unas cinco horas: "Ellos hacen lo que pueden porque las altas sociales son altísimas y al final si te aseguran lo tienen que hacer en el Régimen General por en el que de Artistas es imposible de afrontar".

La gaditana Paca Rodríguez (Vejer de la Frontera, 1986) lo está pasando "canalla" porque ella se dedica a los tablaos y a dar clases: "La situación es terrorífica. Nunca he podido pagar autónomos. Siempre son trabajos esporádicos y no tengo nada a lo que agarrarme".

En medio del desastre, dice, aparecen cosas tan buenas como que su casero no les esté cobrando la mensualidad a ella y a su compañero de piso, otro bailaor, pero está asustada porque todo apunta a que ellos serán los últimos en trabajar: "Los tablaos van a morir porque los extranjeros no van a poder venir y ellos son los principales clientes".

"Con la edad que tengo, ¿para qué quiero autónomos?", se pregunta María Teresa Sánchez "La Cañeta de Málaga" (1932), que canta desde que tiene memoria y que en toda una vida de trabajo ha podido "guardar algo y tener una casita" pero está rodeada, dice, de compañeros "que no tienen para comer".

"La que tuvo y retuvo guardó para la vejez pero yo se que somos contados los que podemos decirlo. El flamenco es pasar muchas fatigas. Gracias a Dios que mi hija es profesora de inglés y mi hijo policía...", añade con alivio.

El cantaor gaditano David Palomar (1977), que está haciendo la promoción de su último disco en las redes y subiéndolo single a single -el último, "Tiento y sangro"- opina que es muy importante "hacer bien las cosas" desde el principio y procurarse una seguridad pero reconoce que "son muchos los que no pueden vivir más que al día".

"Hay que protegerlos pero la solución no la tenemos nosotros. La Cultura está en el último escalón, los políticos la ven como de algo de ocio, algo prescindible. Yo pago mis autónomos, mis discos. Invierto en mi carrera...pero este marronazo nos puede llevar a un punto chungo y eso lo tiene que prever el Gobierno".

Palomar ve con temor la posible limitación de aforos en los teatros cuando se recupere la normalidad: "Nosotros necesitamos 800 ó 1.000 personas en la sala. Si tenemos que rebajarlo a la mitad no podré actuar porque no podré pagar nada".

La sevillana Rocío Díaz (1973), que se describe como "una cantaora de tablao", da gracias a que su pareja es militar: "Tengo ese colchoncito para poder vivir. Yo tampoco tengo autónomos, es un lujo para mí. Cuando curro me doy de alta a través de una cooperativa de artistas", describe.

"Esto es un desastre. Yo siempre estoy creando y ahora parece que todo es bloqueo, todo parado", dice la artista, que prepara con Rafael Andújar un disco de tangos argentinos que va subiendo a Instagram.

El jerezano Jesús Méndez (1984), que hace un espectáculo con el diestro Enrique Ponce, al que canta en sus corridas, se siente un privilegiado porque trabaja "en festivales de importancia", paga autónomos y ha podido ahorrar "un poquillo".

"No se qué va a pasar en verano, donde estoy anunciado en 18 festivales. Y yo estoy así pero todos esos compañeros que trabajan y viven al día están sin nada. Los políticos siempre están ahí para ponerse la medalla, pero ahora estamos abandonados", se lamenta.

Concha Barrigós.