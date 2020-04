La UE considera "decepcionantes" los avances en la negociación con el R.Unido

Bruselas, 24 abr (EFE).- El negociador de la Unión Europea (UE) para la relación con el Reino Unido, Michel Barnier, aseguró este viernes que los avances logrados en la segunda ronda de negociación entre Londres y Bruselas han sido "decepcionantes" en ámbitos como la pesca o las garantías para mantener una competencia justa.

"Hay cuatro áreas en particular en las que el progreso esta semana fue decepcionante", declaró el político francés durante una rueda de prensa, en referencia a la pesca, la competencia, la gobernanza de la futura asociación y la cooperación judicial y policial.

Barnier se expresó en ese sentido después de la segunda tanda de conversaciones sobre la relación entre el Reino Unido y los Veintisiete tras el Brexit, que se celebró desde el lunes hasta hoy por videoconferencia, debido a la pandemia del coronavirus.

El exministro galo afirmó que la UE no puede aceptar realizar "avances selectivos solo en una serie limitada de cuestiones".

"Necesitamos hacer progresos en todos los asuntos en paralelo. Necesitamos encontrar soluciones en los temas más difíciles. El Reino Unido no puede rechazar extender la transición y al mismo tiempo ralentizar las discusiones sobre áreas importantes", apuntó.

Tras la retirada británica de la UE el pasado 31 de enero, comenzó un periodo transitorio de once meses en el que la legislación comunitaria se sigue aplicando en territorio británico y durante el cual se negocian los nuevos vínculos entre Londres y Bruselas.

Aunque antes de julio el Reino Unido puede solicitar extender esa transición uno o dos años, hasta finales de 2021 o 2022, por el momento ha descartado la opción, a pesar de que el brote de COVID-19 ha obligado a retrasar las discusiones y a realizarlas de forma virtual.

SIN AVANCES EN PESCA Y COMPETENCIA

En cuanto a la pesca, Barnier recalcó que no se hicieron progresos "tangibles" y que la UE no aceptará un pacto comercial con Londres si el convenio no incluye el acceso a las aguas.

"La Unión Europea no aceptará una futura asociación económica que no incluya una solución equilibrada, sostenible y de largo plazo para la pesca. Eso debería ser evidente para el Reino Unido", sentenció el negociador.

También recriminó al Gobierno británico que no haya presentado una propuesta legal por escrito sobre pesca.

El objetivo del club comunitario es tener cerrado el acuerdo sobre acceso a las aguas británicas para el 1 de julio, de modo que dé tiempo a fijar las cuotas pesqueras del periodo posterior a la transición.

Sobre la igualdad de condiciones para garantizar una competencia justa, Barnier destacó que el acuerdo comercial ofrecido por la UE, sin aranceles ni cuotas para los productos británicos, supondría "un acceso sin precedentes" al mercado único para el Reino Unido como país tercero.

"Pero debemos ser igualmente ambiciosos en garantizar elevados estándares sociales y medioambientales. Debemos ser igualmente ambiciosos en evitar distorsiones comerciales injustas y ventajas competitivas injustificadas, por ejemplo, mediante ayudas de Estado y medidas fiscales relevantes", constató.

En cualquier caso, añadió que esta semana el Reino Unido "fracasó" a la hora de "implicarse de manera sustancial" en esos asuntos.

"No habrá un acuerdo comercial ambicioso sin igualdad de condiciones ambiciosa con una competencia abierta y justa", advirtió.

En el caso de la gobernanza de la futura asociación, Bruselas opta por un marco global, mientras que el Reino Unido prefiere cerrar numerosos acuerdos sectoriales.

Según Barnier, Londres se niega a incluir en el acuerdo referencias a valores compartidos como la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos o la lucha contra el terrorismo y el cambio climático y tampoco quiere comprometerse de manera formal a seguir aplicando la Convención Europea de Derechos Humanos.

Los Veintisiete también pretenden que el Reino Unido reconozca el rol del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en cuestiones relacionadas con el Derecho comunitario, "en especial para el intercambio de datos personales", señaló el político francés.

Sobre la cooperación judicial y policial en materia penal, Barnier aseguró que Londres rechaza proporcionar garantías "firmes" sobre derechos fundamentales y libertades individuales.

Agregó que el Reino Unido insiste en "rebajar los estándares y en desviarse de mecanismos acordados de protección de datos".

PROLONGACIÓN Y CORONAVIRUS

Sobre la posibilidad de prolongar la transición, informó de que durante la nueva tanda de conversaciones el Reino Unido ha insistido en su negativa a extenderla.

"En lo inmediato, la consecuencia de esta decisión del Reino Unido es que el tiempo apremia, más que nunca el tiempo corre", advirtió sobre los ocho meses que quedan para alcanzar un pacto si no se prolonga la transición, y destacó que "más que nunca" son necesarios progresos y avanzar "de forma constructiva".

En cualquier caso, consideró que las diferencias entra las dos partes "se pueden superar" en los próximos meses.

Un portavoz del Gobierno británico también opinó que los progresos fueron "limitados" en la ronda negociadora.

Barnier se pronunció hoy sobre los cambios que el coronavirus ha provocado en las tratativas y asumió que las videoconferencias no son lo mismo "en términos de la calidad de las discusiones" que una reunión presencial. Aun así, dijo que se trabajó "bien". EFE

