Sanidad: es más correcto evaluar la pandemia con los casos detectados por PCR

Madrid, 24 abr. (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha explicado que se ha decidido contabilizar los casos confirmados de contagios por Covid-19 solo con las pruebas diagnósticas PCR notificadas por las Comunidades Autónomas, sin incluir -como en los últimos días- los test de anticuerpos, ya que estos últimos no reflejan los nuevos contagios, ni si la persona llegó a desarrollar la enfermedad o cuando, solo si se llegó a infectar en algún momento.

La aclaración se produce después de la polémica surgida por los datos ofrecidos este viernes por el Ministerio, cuyo titular, Salvador Illa, ha destacado que por primera vez las personas con COVID-19 curadas en las últimas 24 horas (3.015) superan a los nuevos contagios (2.796), por lo que ha afirmado: "Esta vez, sí que estamos doblegando la curva" de la pandemia.

Según las explicaciones del Ministerio, de acuerdo con las comunidades autónomas, se ha decidido que es más correcto calcular la evolución en base a los casos por PCR que por test de anticuerpos, y además, así "se contribuye a depurar la mezcla de diferentes técnicas diagnósticas de las que han informado las comunidades y que ha podido complicar la interpretación de los datos en los últimos días. El objetivo es hacer cuantas más pruebas mejor, pero para valorar la evolución de la epidemia se deben valorar datos que son comparables día a día".

Desde hace algo más de una semana la serie estadística relacionada con los contagios cambió al ir incluyéndose el resultado de los test rápidos que se comenzaron a realizar en mucho más número en las autonomías y, por tanto, la identificación de asintomáticos. En la actualización de datos de este viernes, sin embargo, se han separado en la serie estadística los infectados recientes (detectados por PCR) con los que tienen los anticuerpos, que quedan reflejados, no obstante, en el informe pero en otra tabla, explica Sanidad.

"De acuerdo al criterio técnico de las comunidades autónomas, se ha decidido contabilizar los casos confirmados de COVID-19 por pruebas diagnósticas PCR notificadas, que a día de hoy son 202.990", prosigue el Ministerio de Sanidad en su explicación.

"La cifra global de 219.764 no recoge el número de personas que han enfermado desde el principio de la epidemia, sino el número de personas que han resultado positivas tanto en pruebas PCR como en test de anticuerpos. Estos últimos detectan si la persona se ha infectado, pero no determinan si la persona llegó a desarrollar la enfermedad, cuánto tiempo hace que la superó o si lo que ha hecho es desarrollar inmunidad. No reflejan por tanto los nuevos contagios", insiste.