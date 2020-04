Palau: "Me gusta ir paso a paso"

Madrid, 24 abr (EFE).- Laia Palau, capitana de la selección española femenina de baloncesto, no quiso poner fecha a su posible retirada y aseguró que de momento va poco a poco sin marcarse plazos.

"Me gusta ir paso a paso y me centro en cuando acabe el confinamiento, en el estado de forma, en cómo me voy a preparar otra vez para afrontar la liga el año que viene. De aquí a allí aún falta mucho", señaló en una entrevista en directo a través de la cuenta de Twitter @BaloncestoESP.

Palau aseguró que la decisión será una cuestión de físico ya que aún tiene ganas de jugar al baloncesto: "Al principio del confinamiento tuve un momento de duda, pensé que me esperaban cinco meses sin competir y que a lo mejor es el momento de dejarlo".

"Estoy tan tranquila y tan contenta con la carrera que he hecho y con cómo la he hecho que si en los Juegos del año que viene no puedo estar, me sabrá muy mal pero seguiré estando muy satisfecha. No quiero plantearme un más allá. Mejor poco a poco", añadió.

En el horizonte existe la opción de disputar el Europeo y los Juegos Olímpicos del 2021: "Siempre son exigentes los veranos con la Selección. Tengo muchas ganas de ver si es verdad que estoy, que llego en buenas condiciones para esta cita doble. Últimamente digo mucho que no voy a dejar yo de jugar al baloncesto, sino que el baloncesto me va a dejar a mi".

"Ya veremos cómo es la preparación al tener que afrontar dos campeonatos consecutivos con el desgaste que esto puede suponer. El Europeo va a ser especial porque sabemos lo que significa estar otra vez en casa. En los Juegos esperamos que todo salga bien porque aunque no digo que el problema del coronavirus se vaya a extender tanto, va a determinar muchas cosas", indicó.

Asimismo habló acerca de las claves para seguir en activo: "Es difícil llegar a cierto nivel, más complicado mantenerlo. Sigo diciendo que tengo mucha suerte con el físico que tengo, porque no he tenido ninguna lesión importante que arrastre aún hoy".

"Eso me permite seguir ejerciendo el deporte a buen nivel. Tengo suerte de estar en proyectos que funcionan, cuando ganas y haces el balance final, te compensa el esfuerzo durante la temporada", añadió.

Uno de esos proyectos es el del combinado nacional: "En la selección estamos viviendo una época muy buena y eso te anima siempre a continuar, estiras un poco más la goma. Hay una parte de físico y una de cabeza que mientras siga disfrutando de lo que hago a diario, me permite seguir aquí".

Con la Selección ha sumado numerosos títulos: "Yo soy muy poco de verme jugando y a veces cuando me lo encuentro pienso que jugamos muy bien, que es un gustazo. Soy muy fan de mis compañeras de equipo, me parece que son unas grandísimas jugadoras y personas".

"Tenemos mucha suerte de haber podido compartir todos estos años y que encima nos hayan salido bien las cosas, todo aceptado con la humildad que tenemos. Sabemos que cada año es más complicado pero queremos más cosas y podemos hacerlas juntas", agregó.

En cuanto a la visión que algunos tienen de ella como referente, apuntó: "Creo que hay una parte también que la gente piensa en cómo lo hace, que valoran mi longevidad. Al ser base del equipo, más allá de ser capitana o no, muchas veces estás al frente y pasan por ti cosas como el juego o la dirección. He tenido una carrera con muchos éxitos y al final todos estamos aquí para intentar ganar".

Asimismo, mostró sus ganas de seguir aprendiendo cada día: "El baloncesto es un deporte maravilloso que tiene mucha riqueza en muchos aspectos. Para mi es muy importante el hecho de que sea un deporte de equipo y coincidas con gente, eso le da un valor añadido. Además tiene una riqueza técnica y táctica que no tiene fin".

"Yo voy a entrenar cada día y aprendo cosas, el baloncesto es infinito. Pasan muchas cosas y es una adrenalina total. Hay que disfrutar del camino, del día a día, de encontrarse con las compañeras y de intentar cada día ser mejores", declaró Laia Palau.