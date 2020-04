El confinamiento continúa inspirando a las estrellas musicales

Madrid, 26 abr (EFE).- Si antes fueron Alejandro Sanz, Bono o Jorge Drexler, ahora son Manuel Carrasco, Rozalén, El Kanka, Bon Iver o Charlie XCX los artistas que se han inspirado durante la cuarentena para componer música en esta época de crisis.

Y, como agradecimiento a los trabajadores sanitarios y para aportar su granito de arena, muchos artistas destinarán todo el dinero que consigan con sus temas a apoyar y financiar diferentes causas benéficas.

Así ocurre con "Prisión esperanza", publicada por Manuel Carrasco y cuyos beneficios irán íntegramente destinados a la Federación Española de Banco de Alimentos.

El título hace referencia a la "falta de libertad" que, según afirmó el onubense a Efe, hace que cada uno esté "en su propia celda, buscando un lugar de esperanza que tan solo llegará cuando se haya paliado la situación", y que queda patente en versos como "Todos cumplen su condena de la forma más bonita / No quieren la libertad si no es curando la herida".

Además, la canción también quiere rendir homenaje a la cita indispensable de los españoles, el aplauso de las 8 de la tarde, y al que el cantante se refiere de la siguiente manera: "Y desde una celda a otra las canciones van volando / Los presos y celadores a las 8 se dan cita / Y el aplauso que les nace llega hasta la enfermería".

"Aves enjauladas" compara también el confinamiento con una cárcel y es la canción que Rozalén publicó el 16 de abril y cuyos beneficios irán dedicados a una red de pisos de acogida para familias en exclusión social.

En ella, entre otros temas, se pretende poner en valor la labor de la Sanidad Pública con frases como "Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte / Sonreiré, le daré las gracias a quién me cuide / Ya nadie se atreverá a burlar lo importante / La calidad de la sanidad será intocable".

Es a los trabajadores sanitarios, junto a "los limpiadores" , "los dependientes" y "los reponedores" a los que Kiko Veneno ha querido homenajear en "Hay gente".

"Hay gente que sabe ayudar / aunque no tengan la protección suficiente/ y sin descansar" advierte el cantante sobre la situación en la que se han encontrado médicos y enfermeros durante la crisis del coronavirus, en una canción cuyos beneficios irán destinados a Médicos Sin Fronteras.

Varios músicos también han compuesto temas sobre el distanciamiento social que están sufriendo a causa del confinamiento, como es el caso de Izal con la canción "La buena sombra".

En ella, que compusieron y arreglaron a través del teléfono y del correo electrónico, el grupo canta a la desesperación de estar separados ("de la distancia echar de menos, de recordar no estar tan lejos") aunque también deja abierta una puerta a "ser mejores cuando volvamos".

En la misma tónica se encuadra "Sabéis quienes sois", de El Kanka, grabada en las casas del cantante y de varios componentes de su banda, dedica su "familia con o sin vínculo de sangre" a los que les abre su corazón porque asegura que "Aunque nunca os diga lo que os quiero / tengo tantas ganas ya de veros".

En otro registro diferente se ha movido el grupo Mueveloreina, que han publicado hasta tres canciones en clave de humor durante el confinamiento entre las que destaca "Perrea en la casa", con frases como "en la cuarentena bailan hasta cuarentonas / con este perreo que te quita la corona".

En el ámbito internacional, Bon Iver ha publicado "PDLIF", cuyos beneficios irán destinados a la organización "Direct Relief" para apoyar a los trabajadores que luchan "desde la primera línea" contra el Covid-19.

En su tema combina la preocupación por los efectos de la crisis sanitaria con la esperanza de que la salida a la pandemia sea lo más luminosa posible mediante versos como "Well I'm not going to tell you that everyone's safe / I will say / There will be a better day".

Charli XCX ha subido la apuesta y ha anunciado que el 15 mayo publicará un álbum totalmente grabado durante el confinamiento cuyo título provisional es "How I'm feeling now".

El primer sencillo, que vio la luz el pasado 9 de abril, se titula "Forever", y en el estribillo hace referencia a la imposibilidad de ver a alguien a quien ama a pesar de no estar juntos.

Rodrigo García