Empieza la semana con Javier Cámara o relajándote con el arte de Google

Madrid, 27 abr (EFE).- Empieza la séptima semana de confinamiento con un encuentro junto al actor Javier Cámara o disfrutando también de una relajante exposición de arte de la mano de Google, dos magníficos planes de ocio que se complementan con otros con la música, el cine, la poesía o la moda como grandes protagonistas.

-- Revive el festival "Together in Pride: You Are Not Alone".

El lunes habrá posibilidad de recuperar el festival "Together in Pride: You Are Not Alone" organizado por la organización sin ánimo de lucro GLAAD a través de su Facebook, con personalidades vinculadas al ámbito de la defensa LGTB+, como Kesha, Melissa Etheridge Rosie O'Donnell, Jonathan Van Ness, Brian Michael Smith, Ross Mathews, Matt Bomer, Adam Lambert y Bebe Rexha, entre otros.

-- Javier Cámara en la Academia de Cine

A las 18:00 horas, Javier Cámara conversará con los espectadores sobre la película por la que ganó el Goya al Mejor Actor de Reparto, Truman, una película de Cesc Gay en la que el intérprete riojano da vida a un profesor universitario que vuelve a Madrid para hacer compañía durante varios días a su mejor amigo, enfermo de cáncer (rol que encarna Ricardo Darín, a quien este trabajo le valió el Goya al Mejor Actor Protagonista).

La película puede verse en abierto en Rtve.es y la cita inaugura los encuentros digitales de la Academia de Cine esta semana, que también contará con Gustavo Salmerón y su madre, Julia, protagonista del documental "Muchos hijos, un mono y un castillo".

-- "Penny Dreadful: City of Angels", una apuesta segura de Netflix.

Ritos de la Santa Muerte, espías nazis y crímenes escalofriantes en los años 30 y "noir" de Los Ángeles son los ingredientes con los que llega, este lunes, "Penny Dreadful: City of Angels" en Netflix.

Si la serie original transcurría en el Londres victoriano, ahora la acción se traslada a la luminosa Los Ángeles de 1938, una época y un lugar marcados por las tensiones sociales y el glamour de la edad de oro de Hollywood.

A raíz de un macabro asesinato, el detective Tiago Vega (Daniel Zovatto) y su compañero Lewis Michener (Nathan Lane) se ven envueltos en una peligrosa investigación que navega por la compleja historia de un Los Ángeles en el que fuerzas sobrenaturales muy poderosas amenazan con destruirlo todo.

-- Déjate llevar con un poco de poesía.

Para empezar la semana con poesía, nada mejor que un libro del Premio Cervantes, del poeta Joan Margarit, "Joana" (Hiperión 2002), dedicado a su hija fallecida a los 30 años.

Un libro que el propio autor recomienda a los no iniciados porque, dice, fue la primera vez que se enfrentó directamente a la poesía, al "escribir en caliente" y "forzar la manera de escribir al límite".

-- Arte que ayuda a relajarse.

Google Arts and Culture, el proyecto cultural virtual del gigante de la tecnología cuenta con un sinfín de obras de arte digitalizadas, museos y exposiciones virtuales.

Entre sus propuestas se encuentran "Paisajes marinos relajantes", una colección con una docena de cuadros de escenas marinas que invitan al relax.

El cerebro está diseñado para reaccionar positivamente al agua, explican, por eso probablemente, autores como Monet, Paul Signac, Rafael Martinez Padilla o Gustav Klimnt se decantaron por ellas en algún momento de su carrera. (https://artsandculture.google.com/story/12-calming-seascapes/IALCFO OIkutaJA)

-- Aprende a hacer tus propios diseños de estampados.

El Instituto Europeo di Design de Madrid (IED Madrid) ofrecerá en su programación de 27 de abril, a las 18,30 de la tarde, una clase gratuita sobre diseño de estampados, donde el docente Federico Antelo, especializado diseño textil, explicará características, claves y estrategias para crear diseños propios de forma manual.

Sus actividades e inscripciones durante el periodo de confinamiento pueden consultarse de forma regular en la página https://iedmadrid.com/especiales/eventos-online/.

-- Haz tu propia rutina de yoga.

Si ya has practicado yoga, puede hacer su propia tabla o rutina de ejercicios, pero si prefiere seguir un tutorial, Cristina Madrid comparte sus sesiones en Instagram @cristinamadridyoga. EFE

