La RFET crea circuitos nacionales para apoyar a los jugadores

Madrid, 28 abr (EFE).- La Federación española de tenis (RFET) ha decidido crear circuitos nacionales para apoyar a los jugadores y llevar el tenis a los clubes de todo el territorio nacional, siempre y cuando las restricciones impuestas por el Gobierno así lo permitan.

La iniciativa está avalada por los jugadores Top-100 nacionales y para ello "ha aprobado un presupuesto extraordinario de 600.000 euros para reforzar la competición a nivel nacional en categorías masculina y femenina".

"Esta serie de torneos nacionales solo se celebrarían mientras los torneos internacionales liderados por ATP, WTA e ITF no se reanudasen, y la presencia de público estaría sujeta a las normas dictadas por el Gobierno de España", informa la federación.

Para los jugadores y jugadoras situados en el Top-100 de los ránkings mundiales ATP y WTA se creará un circuito nacional de 6 pruebas con cuadros de 8 jugadores/as a disputarse en viernes, sábado y domingo.

Los jugadores y jugadoras situados del puesto 90 al 500, contarán con 12 torneos nacionales (circuito IBP) para los que se aumentan los premios y se beca a los jugadores por cada participación.

Los jugadores de la selección española de tenis, vigentes campeones de la Copa Davis, han mostrado su apoyo a esta iniciativa.

"La Federación ha tenido una iniciativa magnifica para ayudar al tenis español y llevarlo por todo el país. Volver a clubes y acercar el tenis de máximo nivel donde hace años no volvíamos me parece bien. En mi caso, me hace ilusión volver a clubes donde hice amistades y ojalá sirva para reactivar a nivel nacional el tenis", comentó Roberto Bautista.

Feliciano López reconoció que debido a la complicada situación derivada por la pandemia del coronavirus toca reinventarse y la iniciativa de la RFET es bonita: "Ojalá se pueda hacer este pequeño circuito, que podamos competir poco a poco y podamos llevar el tenis a muchos sitios de España que no han visto jugadores del máximo nivel. Tenemos que estar unidos y hacer lo que esté en nuestra mano".

Pablo Carreño ve "muy lejano volver a competir en el circuito y, en caso de que no se pueda reanudar, que parece complicado, todo lo que sea competir, aunque sea a otro nivel, sería muy interesante".