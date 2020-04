El PP reprocha la falta de concreción de un plan de desescalada sin calendario

Madrid, 28 abr (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado hoy que el Gobierno no haya anunciado "un calendario nítido" en el plan de desescalada, ya que los ciudadanos necesitan "certezas y esperanza", y ha considerado que no se ha elaborado a partir de "una radiografía exacta y precisa" de la pandemia por, entre otros motivos, no hacer los test necesarios para detectar la COVID-19.