Calviño ve cerca un acuerdo para adaptar los ERTE a las fases de desescalada

Madrid, 29 abr (EFE).- La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que el diálogo con los agentes sociales para adaptar los actuales ERTE por causa del coronavirus a la nueva realidad económica "progresa adecuadamente" y ha confiado en tener un acuerdo cuanto antes.

Durante la sesión de control en el Pleno del Congreso, Calviño ha señalado que esta tarde se reunirá con patronal y sindicatos para seguir avanzando en las medidas económicas a adoptar en cada fase de reinicio de la actividad, toda vez que ha advertido de que "las próximas semanas serán muy duras".

"Trabajamos con los agentes sociales para tener cuanto antes un sistema de transición de los ERTE por causa de fuerza mayor hacia la nueva realidad(...) Espero que tengamos un acuerdo lo antes posible", ha dicho.

En este sentido la patronal aboga por prolongar las condiciones de los ERTE motivados por coronavirus más allá del fin del estado de alarma y el confinamiento.

Calviño ha insistido en que el Ejecutivo mantiene su objetivo de no dejar a nadie atrás en las diferentes fases de desescalada para reanudar la actividad económica, y ha explicado que el deseo es que el comercio minorista pueda abrir lo antes posible y para ello "atendemos" sus necesidades.

La ministra ha repasado todas las iniciativas aprobadas para familias, pymes y autónomos y trabajadores, así como las urgencias que debe adoptar la Unión Europea y ha reiterado que el Ejecutivo no pierde de vista su agenda social y económica comprometida antes de la crisis del coronavirus.

"No ha de servir de excusa la crisis para no tener un sistema fiscal más justo y progresivo o para precarizar las relaciones laborales. La agenda está muy clara", ha respondido al diputado del BNG Néstor Rego, que le ha instado a no pactar con el PP y "con sus políticas de recortes".

Calviño ha recordado que pronto se pondrá en marcha el ingreso mínimo vital como un "nuevo colchón de soporte para las familias vulnerables" y ha pedido apoyo para poder seguir tramitando los impuestos sobre las transacciones financieras y sobre determinados servicios digitales, cuyo debate de enmiendas llegará pronto a Comisión.

"Es importante no dar pasos atrás", ha incidido Calviño, que ha destacado que la primera lección que se extrae de la crisis provocada por el COVID-19 es que hay que financiar mejor los servicios públicos como la Sanidad o la Educación.

El diputado nacionalista gallego le ha instado a recortar los presupuestos de Defensa y de Casa Real en favor de más medidas de apoyo a familias y autónomos, como por ejemplo con la condonación del pago de hipotecas o alquileres.

"Es hora de salvar a las personas", le ha señalado, mientras le ha advertido de que el Ejecutivo debe poner condiciones para dar ayudas a empresas privadas, como Iberia, y no acometer "falsas nacionalizaciones".