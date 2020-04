Arranca la Asamblea de Cs sin autocrítica por el hundimiento del partido

Madrid, 30 abr (EFE).- La quinta Asamblea de Cs ha arrancado sin el mínimo gesto de autocrítica de la Ejecutiva saliente al hundimiento del partido en las elecciones del 10 de noviembre y, en cambio, sí ha habido muchos elogios a la gestión del exlíder de la formación naranja Albert Rivera, que dimitió por este desastre.

Después de guardar un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus, una voz en off ha dado cuenta del informe de gestión de la Ejecutiva saliente en este congreso telemático, que fue precisamente pospuesto hace un mes por el avance de la epidemia.

Un documento plagado de datos sobre la evolución de la formación naranja desde la anterior Asamblea de 2017 hasta el final del año 2019, constatando el crecimiento en militantes, concejales, ayuntamientos y comunidades con gobiernos naranjas, diputados autonómicos y parlamentarios nacionales hasta llegar al desastre del 10N, en el que Cs pasó de los 57 escaños que obtuvo el 28 de abril hasta los 10 actuales.

Esa voz de la Ejecutiva que presidió Rivera, ha sacado pecho del ciclo electoral que abarca desde la victoria de Inés Arrimadas en las elecciones catalanas de 2017 hasta los más de cuatro millones de votos que lograron el 28A y que dejaron a Cs a nueve décimas de ser la segunda fuerza del país.

Después, ha recordado que Cs intentó evitar unas nuevas elecciones a cambio de ofrecer a Pedro Sánchez un programa de reformas que no prosperó y se vio "perjudicado por la repetición de noviembre, en la que el partido "no supo o no pudo movilizar al electorado".

En el informe se ha defendido la decisión de Rivera de no pactar con el secretario general socialista, insistiendo en que Cs ha logrado consolidar en estos tres años un proyecto propio y ahora tiene por delante el reto de afianzar "es espacio liberal, de centro y moderado que necesita España".

También el estado de las cuentas ha sido objeto de satisfacción por parte de la dirección saliente, ya que pese a los pésimos resultados electorales han logrado mantener un superávit de 12.072.378 euros, ha recordado el anterior responsable de las Finanzas, Carlos Cuadrado, que asume esa misma tarea en la dirección de Inés Arrimadas, aparte de ser su vicesecretario primero.

Al margen de los números del balance financiero, Cuadrado se ha centrado en agradecer a Rivera "su vocación de liderazgo, valentía y su legado" que ahora -ha subrayado- ellos tienen "el orgullo de continuar" para estar a la altura de su ejemplo.

También ha tenido palabras de agradecimiento para el que fue su secretario general, José Manuel Villegas, que recientemente se ha incorporado al bufete de Rivera, el antiguo secretario de Comunicación, Fernando de Páramo, y para el que ejerció de portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta.

"Sin ellos no seríamos un partido tan fuerte, unido y moderno", ha subrayado Cuadrado antes de pasar el turno a Jesús Galiano, encargado del balance de la Comisión de Garantías, en cuyo informe se ha limitado a reflejar cifras de los procesos electorales internos y la certificación de los resultados.

No ha hecho mención alguna a las presuntas irregularidades detectadas en las primarias de Murcia o Castilla y León, que fue una de las causas de división interna con el actual vicepresidente de la comunidad, Francisco Igea.

Con el lema "Unidos por la Libertad", la asamblea, presidida por Manuel García Bofill, que es también el presidente del Consejo General saliente, ha reunido a 498 compromisarios, un 98 por ciento del total (506), según datos del partido.

Los compromisarios tienen hasta las siete de la tarde para votar los tres informes y será un vídeo de Rivera el que cierre esta primera jornada del cónclave naranja.