Miriam Casillas: "Es difícil de encajar mentalmente esta situación"

Madrid, 30 abr (EFE).- La triatleta extremeña Miriam Casillas, que aspira a disputar en Tokio 2021 sus segundos Juegos Olímpicos, dijo este miércoles que "es difícil encajar mentalmente esta situación" que vive derivada de la pandemia global de coronavirus.

Casillas, de 27 años, se encuentra confinada en Monte Gordo, en el Algarve portugués, dónde habitualmente entrena con su grupo de trabajo.

"No va a ser la normalidad que antes conocíamos y es difícil de encajar mentalmente. Hay que reinventarse, tiene que ser de otra forma y para nosotros va a ser duro porque nos quedamos sin poder competir. Entrenamos, pero lo que se ve es la competición", dijo Casillas, que participó en una charla por Instagram organizada por la Federación Española de Triatlón.

La deportista extremeña declaró que está viviendo está situación "con bastante tranquilidad" y no piensa en lo que deja de hacer.

"El deporte, nos guste o no, tiene que quedar en un segundo plano. Tenemos que aceptar eso y creo que el deporte cuando vuelva la situación a la normalidad será de las mejores cosas que psicológicamente ayudará a la población. Hay que apostar por el deporte y ser ese ejemplo de cómo hacer las cosas", confesó.

Casillas, si logra la clasificación, disputará los Juegos de Tokio con 28 años. Después, el siguiente ciclo olímpico hasta París 2024 será más corto.

"La primera pregunta que me vino a la cabeza cuando se aplazaron los Juegos es que quería seguir en 2021 compitiendo. Por ese lado me daba igual el aplazamiento. ¿Después? No sé. Por ahora quiero seguir compitiendo, pero no sé si llegaré a París. Creo que sí", apuntó.

Miriam Casillas compaginó durante años el triatlón de máximo nivel con la carrera de Medicina, de la que se licenció sin hacer la especialidad.

"Tengo el referente de mi madre y siempre me había gustado la medicina porque nunca pensé que pudiera dedicarme al triatlón. Al acabar la carrera paré y no he hecho la especialidad ni el MIR. Cuando me dedique a ello no tengo claro por dónde tiraré pero me gusta la psiquiatría, la cardiología y la ginecología", concluyó.