Flores a domicilio para madres confinadas

San Sebastián, 1 may (EFE).- El próximo domingo no será un Día de la Madre normal. No habrá besos ni abrazos a las más veteranas, ni visitas o comidas especiales. La COVID-19 no lo permitirá. Sin embargo, los hijos sí podrán trasladar afecto a sus madres y muchos de ellos lo harán con flores, como muestra el "aluvión" de pedidos a domicilio que registran estos días algunas floristerías y viveros.