La alimentación gourmet pide apoyo específico con la desescalada del COVID-19

San Sadurniño (A Coruña), 1 may (EFE).- Aunque el sector de la alimentación "no ha parado" ni en los días más complicados de la pandemia del COVID-19, las "peculiaridades" de ir al detalle y de los productos gourmet figuran entre los damnificados debido a los cambios de rutinas, por lo que el sector reclama a la Administración medidas específicas de apoyo durante las fases de la desescalada.

