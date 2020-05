Canarias, la primera en escalar, la primera en desescalar

Santa Cruz de Tenerife, 1 may. (EFE).- Discursos, aplausos, parabienes y placas conmemorativas: las autoridades canarias celebraron el 20 de febrero, en un acto sencillo, e ingenuo visto con perspectiva, la feliz resolución del primer caso de COVID-19 detectado en España, aquel turista alemán aterrizado en La Gomera.

Una señora pasea a sus perros delante de una pintada en un grafiti en el que se puede leer "A mi no me encierran. no!", este viernes en el que se ha conocido un nuevo contagio, la cifra mas baja desde los días comprendidos entre el 3 y el 6 de marzo, cuando comenzó a apreciarse en las islas la epidemia del covid-19. EFE/ Miguel Barreto