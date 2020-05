El chileno Aránguiz renueva con el Leverkusen hasta 2023

Redacción deportes, 1 may (EFE).- El Bayer Leverkusen y Charles Aránguiz han llegado a un acuerdo para la renovación del futbolista chileno hasta el 30 de junio de 2023, informó el club germano este viernes en un comunicado.

El contrato de Aránguiz expiraba este verano, con lo que el futbolista de la Roja, que llegó en 2015 procedente de Porto Alegre, cumplirá ocho años en el Bayer, cuyo director deportivo, Rudi Völler, explicó que el deseo del jugador de continuar "coincidía plenamente" con el del club.

"Charles es un jugador muy importante para nuestro equipo. El hecho de que acordáramos un acuerdo a largo plazo subraya la convicción de todos los involucrados y la confianza mutua", comentó Rudi Völler.

Para el chileno, de 31 años, esta renovación es "la continuación de una relación muy especial". "He vivido muchas cosas aquí, jugué grandes partidos con excelentes compañeros. El club y el personal siempre me apoyaron y me dieron la sensación de ser bienvenido, especialmente al principio, cuando no podía jugar debido a mi lesión en el tendón de Aquiles. Me lo he pasado muy bien aquí y daré todo lo mejor por nosotros, para lograr algo grande en los próximos tres años. Esta temporada sería buena si regresara pronto", argumentó.