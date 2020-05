El COVID-19 no impide a los trabajadores uruguayos celebrar su día

Montevideo, 1 may (EFE).- El mundo está colapsado por el COVID-19, la gente no puede reunirse, celebrar o protestar por el riesgo a contagiarse; sin embargo, esto no impidió que los trabajadores uruguayos se manifestaran en un nuevo aniversario del 1 de mayo.